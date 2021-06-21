Ісламська система: "Талібан" назвав умову мирного врегулювання конфлікту в Афганістані

Рух "Талібан" наголосив, що готовий до мирного вирішення афганського конфлікту. Однак має це відбутися на основі вибудовування системи, заснованої на принципах ісламу.
Відповідну заяву зробив заступник лідера "Талібану" Абдула Гані Барадар. За його словами, справжня Ісламська система – найкращий засіб для вирішення всіх проблем афганців.
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Мир у Афганістані: деталі заяви Барадара
Заступник лідера "Талібану" визнав, що Ісламська система вплине на права жінок. Зокрема, цю тема "внесли в межі внутрішньо афганських переговорів". Відтак, переконує він, і надалі в Афганістані враховуватимуть права всіх афганців, в тому числі жінок.
Барадар додає, що таліби – прихильні мирному врегулюванню ситуації після виведення американських військ з Афганістану.
Сама наша участь у переговорах відкрито свідчить про те, що ми віримо у вирішення питань на основі взаєморозуміння,
– зазначив він.
До речі У США припустили, що після виведення військ "Талібан" може захопити владу в Афганістані
Що цьому передувало
- Раніше США та їхні партнери по НАТО почали виведення контингенту з Афганістану. Ця операція має завершитися до 11 вересня 2021 року.
- Водночас таліби продовжують переговори з Кабулом щодо мирного вирішення багаторічного конфлікту.
- В останні роки рух "Талібан" поступово посилював свої позиції в низці афганських провінцій. Ситуація ускладнюється тим, що влада де-факто не контролює великі райони країни.