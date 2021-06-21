Ісламська система: "Талібан" назвав умову мирного врегулювання конфлікту в Афганістані

Рух "Талібан" наголосив, що готовий до мирного вирішення афганського конфлікту. Однак має це відбутися на основі вибудовування системи, заснованої на принципах ісламу.

Відповідну заяву зробив заступник лідера "Талібану" Абдула Гані Барадар. За його словами, справжня Ісламська система – найкращий засіб для вирішення всіх проблем афганців.

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Мир у Афганістані: деталі заяви Барадара

Заступник лідера "Талібану" визнав, що Ісламська система вплине на права жінок. Зокрема, цю тема "внесли в межі внутрішньо афганських переговорів". Відтак, переконує він, і надалі в Афганістані враховуватимуть права всіх афганців, в тому числі жінок.

Барадар додає, що таліби – прихильні мирному врегулюванню ситуації після виведення американських військ з Афганістану.

Сама наша участь у переговорах відкрито свідчить про те, що ми віримо у вирішення питань на основі взаєморозуміння,

– зазначив він.

До речі У США припустили, що після виведення військ "Талібан" може захопити владу в Афганістані

Що цьому передувало