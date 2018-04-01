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"Ісламська держава" планує атаки на фанатів з Англії під час ЧС-2018 у Росії, – ЗМІ

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Під час ЧС-2018 у Росії
Під час ЧС-2018 у Росії "Ісламська держава" планує атакувати фанатів з Англії / Фото з вільних мереж

Терористи "Ісламської держави" планують на чемпіонаті світу з футболу в Росії здійснити бомбардування вболівальників збірної Англії. Задля цього терористи будують безпілотники.

Про це повідомляє Daily Star Sunday.

Зазначається, що плани терористів "Ісламської держави" були розшифровані в додатку Telegram. На одному з фото, яке здобули фахівці з кібербезпеки, видно, як безпілотник транспортує протитанкові ракети. Окрім того, у підписі до фото зазначено, що бомби такого типу випускаються в "Ісламській державі".

Читайте також: Німецькі спецслужби назвали потенційні загрози для гостей ЧС-2018 з футболу

Директор секретної служби президента Росії Володимира Путіна повідомив, що за останні роки понад 4,5 тисячі громадян РФ виїхали за кордон, щоб приєднатися до джихадських груп. У ФСБ побоюються, що бойовики, навчені в Сирії, Іраку та Афганістані, повернуться в Росію, щоб викликати хаос на прийдешньому чемпіонаті світу.

Зазначається, що серед антитерористичних заходів, особисто схвалених Путіним, існують обмеження на продаж зброї та вибухових речовин у тих регіонах, які прийматимуть чемпіонат світу, заборона на використання дронів біля стадіонів та попередня ідентифікація особистості всіх власників квитків.

Теги: Ісламська держава Ісламізм Тероризм Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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