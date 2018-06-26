00:49
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
27°C 13°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    19°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Хорватія обіграла Ісландію та вийшла в плей-оф з першого місця

97
Ісландія – Хорватія результат матчу Чемпіонату світу 2018
Ісландія – Хорватія результат матчу Чемпіонату світу 2018

Хорватії у матчі проти Ісландії не треба було нічого. "Картаті" забезпечили собі місце в плей-оф. Так ще й з першого місця (щоб його втратити, треба було програти Ісландії, і щоб Нігерія виграла в Аргентини в загальній сумі п'ять і більше голів).

Ісландців влаштовувала лише перемога. І, знову ж таки, з оглядкою на паралельний матч. Збірну Ісландії влаштовувала у матчі між Аргентиною та Нігерією перемога "альбіселесте" або з мінімальним рахунком, або з меншою кількістю голів, аніж у їх матчі проти хорватів. 

Читайте також: Ісландія – Хорватія: відео голів та моментів матчу

Тож на полі зав'язалася боротьба. І першою розпочали її хорвати, які вийшли у дещо резервному складі. У старті навіть найшлося місце захиснику київського "Динамо" Піваричу.

Тим не менше, голів глядачі у першому таймі не побачили. Хоча за першу 45-хвилинку саме ісландці виглядали гостріше, били по воротах частіше. Але вийти вперед їм так і не вдалося.

Всі голи у матчі припали на другий тайм. Спочатку Бадель прицілювався по воротах, але влучив у перекладину, а вже за мить поправив свій приціл і відкрив рахунок у цьому матчі ударом у дев'ятку воріт.

Читайте також: Аргентина у напруженому матчі перемогла Нігерію та вийшла у плей-оф Чемпіонату світу

На це ісландці відповіли своїм ударом у перекладину воріт у виконанні Ігнассона, а також його ударом, який заставив добряче попрацювати воротаря Калініча.

Зрівняли рахунок ісландці завдяки пенальті, яке призначили за гру рукою Ловрена у власному штрафному. Виконувати вирок пішов Сігурдссон, і потужно пробив під перекладину воріт. Воротар у цей час кинувся у правий від себе кут воріт.

Та все ж перемогу святкували хорвати. "Дотис" суперників Перішич, який на останній хвилині потужним ударом закінчив атаку своєї команди.

Збірна Хорватії набирає 9 очко та виходить з групи на першому місці. Її суперником у плей-оф буде збірна Данії.

Ісландія – Хорватія 1:2

Голи: Сігурдссон, 76 – Бадель, 53, Перішич, 90

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 26 червня: відвідування заручників і транш для України від ЄС
26 червня, 22:01 Головні новини 26 червня: відвідування заручників і транш для України від ЄС
1872
Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
26 червня, 22:00 Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
Олексій Чибісов 1427
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
26 червня, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 381
Пів-України "нелегалів": результати дослідження тіньової зайнятості
26 червня, 20:02 Пів-України "нелегалів": результати дослідження тіньової зайнятості
Яніна Ткачук 3478
Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
26 червня, 19:00 Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
Борис Немировський 4470
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук