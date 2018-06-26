Хорватія обіграла Ісландію та вийшла в плей-оф з першого місця

Хорватії у матчі проти Ісландії не треба було нічого. "Картаті" забезпечили собі місце в плей-оф. Так ще й з першого місця (щоб його втратити, треба було програти Ісландії, і щоб Нігерія виграла в Аргентини в загальній сумі п'ять і більше голів).

Ісландців влаштовувала лише перемога. І, знову ж таки, з оглядкою на паралельний матч. Збірну Ісландії влаштовувала у матчі між Аргентиною та Нігерією перемога "альбіселесте" або з мінімальним рахунком, або з меншою кількістю голів, аніж у їх матчі проти хорватів.

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Тож на полі зав'язалася боротьба. І першою розпочали її хорвати, які вийшли у дещо резервному складі. У старті навіть найшлося місце захиснику київського "Динамо" Піваричу.

Тим не менше, голів глядачі у першому таймі не побачили. Хоча за першу 45-хвилинку саме ісландці виглядали гостріше, били по воротах частіше. Але вийти вперед їм так і не вдалося.

Всі голи у матчі припали на другий тайм. Спочатку Бадель прицілювався по воротах, але влучив у перекладину, а вже за мить поправив свій приціл і відкрив рахунок у цьому матчі ударом у дев'ятку воріт.

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На це ісландці відповіли своїм ударом у перекладину воріт у виконанні Ігнассона, а також його ударом, який заставив добряче попрацювати воротаря Калініча.

Зрівняли рахунок ісландці завдяки пенальті, яке призначили за гру рукою Ловрена у власному штрафному. Виконувати вирок пішов Сігурдссон, і потужно пробив під перекладину воріт. Воротар у цей час кинувся у правий від себе кут воріт.

Та все ж перемогу святкували хорвати. "Дотис" суперників Перішич, який на останній хвилині потужним ударом закінчив атаку своєї команди.

Збірна Хорватії набирає 9 очко та виходить з групи на першому місці. Її суперником у плей-оф буде збірна Данії.

Ісландія – Хорватія 1:2

Голи: Сігурдссон, 76 – Бадель, 53, Перішич, 90