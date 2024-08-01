Путін не хоче конкуренції: яку вигоду може отримати Росія від вбивства лідера ХАМАС

Ватажка угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію ліквідували у Тегерані. У відповідь Іран пообіцяв завдати удару по Ізраїлю та підійняв "червоний прапор помсти", який означає війну та кровопролиття.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що у вбивстві Ганії треба зрозуміти кілька важливих елементів. Перший полягає в тому, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіан був більш поміркованим щодо Заходу.

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Кому вигідне вбивство Ганії

Звісно, в Ірані немає нікого, хто б дружно ставився до Сполучених Штатів чи до Ізраїлю. Втім Масуд Пезешкіан поводився помірковано, почав збирати команду й, можливо, навіть хотів налагодити стосунки із Заходом.

Є дві версії вбивства. Перша, що Ізраїль ліквідацією голови ХАМАС розв'язав питання відповідальності за напад 7 жовтня. Це віддаляє Іран від Заходу та їхніх перемовин. Але зміцнює позиції прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу,

– розповів Олександр Мусієнко.

Друга версія говорить про те, що є багато радикально налаштованих іранців, які не хотіли йти на примирення з Заходом. Тому могли наважитись на вбивство. Ба більше, вони підтримують Росію та хочуть розвивати стосунки саме з країною-агресоркою.

Тепер Ірану буде складніше повертатися в бік Заходу й цього не хочуть всередині країни. Зрозуміло, що вигоду з цієї ситуації матимуть ті, хто не хотів укладання "ядерної угоди" між Іраном і Заходом. Це міг бути Ізраїль, який не вірив, що країна дотримується своїх зобов'язань, а також Росія.

Так звану "ядерну угоду" уклали у 2015 році між Іраном та США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Китаєм і Росією. Вона передбачала відмову Ірану від створення ядерної зброї взамін на зняття санкцій. У 2018 році, за ініціативою тодішнього президента Дональда Трампа, США вийшли з угоди.

"Зняття санкцій означатиме для Ірану видобуток нафти, газу. З цими продуктами країна виходитиме на ринок і конкуруватиме з росіянами. Зрозуміло, що Росія цього не хоче, бо це означатиме зниження цін", – підкреслив Мусієнко.

Раніше у Білому домі повідомили, що знають про вбивство Ганії, але інших коментарів не надали. В Ізраїлі від будь-яких заяв щодо цього утрималися.