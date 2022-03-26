Існує високий ризик, що російські війська підуть далі, – Зеленський

Сьогодні, 26 березня, Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою питання надання Збройним Силам України техніки для продовження ефективних бойових дій. За словами президента України, це допоможе зупинити війну.

Він додав, що зволікання може потягнути за собою серйозні наслідки, зокрема – початок бойових дій на території Європи.

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Зеленський зазначив, що в разі відсутності допомоги від партнерів, російські війська підуть далі.

Російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі,

– зазначив Зеленський.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

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