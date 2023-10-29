Чи є імовірність блекаутів: в Укренерго поділилися прогнозом

В Україні роблять все можливе для того, щоб якщо не уникнути, то мінімізувати ймовірність блекаутів. В Укренерго поділилися прогнозом, чи варто їх очікувати цієї зими.

Своїми думками щодо ймовірного відключення світла в інтерв'ю поділився голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Він підкреслив, що ймовірність блекаутів "дуже залежить від обстрілів".

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В Україні наразі не планують відключень

Це дуже залежить від обстрілів. Якщо будуть якісь масштабні обстріли і будуть пошкоджені знову великі енергооб'єкти, можуть бути такі ризики,

– зазначив він.

Водночас якщо мовиться про сценарій, в якому обстрілів не буде, то в Укренерго розуміють, яким чином покривати споживання електроенергії взимку. Кудрицький зазначив, що наша держава не обійдеться без імпорту з Європи. Все тому, що нашим електростанціям усе ще потрібна підстраховка і підтримка.

Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти,

– зазначив він.

На його думку, ймовірність загальнонаціонального блекауту "чисто умовна", адже енергетики навчилися протидіяти "і таким загрозам у новому сезоні".

За словами Кудрицького, він – великий оптиміст. І він завжди схильний підшукувати шляхи, які дозволяють зробити так, щоб було краще. Він підкреслив, що необхідно буде максимально концентрувати зусилля, а також приділити значну увагу проходженню опалювального сезону. Це мають робити як енергетики, так і Сили оборони, так і самі споживачі.

Тому що підприємства можуть подбати про себе, забезпечивши виробництво автономними джерелами живлення. Об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, лікарні, також мають бути обладнані генераторами,

– зазначив він.

Водночас споживачі на побутовому рівні теж мають бути готовими до складних сценаріїв, якщо атаки таки будуть. Кудрицький зазначив, що всі вже знають, як це робиться та що необхідно робити.

Бажано утеплити оселю. Бажано, якщо є генератор чи Ecoflow, чи якийсь такий пристрій, ще раз перевірити його працездатність, перевірити, що він працює. Запаси води – тобто такі прості побутові речі. І обов'язково перевірити адресу найближчого пункту незламності,

– наголосив він.

Звернімо увагу, що у цьому матеріалі ми розповідали, як підготуватися до можливого блекауту. У вас ще є час, щоб зробити все від себе залежне, щоб легше було пройти можливе відключення світла.