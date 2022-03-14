Існує загроза висадки морського десанту Росії на одеське узбережжя, – глава ОВА
14 березня 2022 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:Одеська ОВА
Російські окупанти можуть здійснити агресію ще на одному напрямку. Існує загроза висадки десанту ворога на одеське узбережжя.
Все, що побачить ворог – дно Чорного моря
Про загрозу висадки російського десанту заявив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Він запевнив, що українські військовослужбовці готові до цього.
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Марченко запевнив, що все, що побачить ворог у разі нападу – дно Чорного моря.До уваги. Про намір орків висадити десант в Одесі також заявляв секретар РНБО Олексій Данілов. Раніше окупанти начебто відклали атаку з моря через погану погоду.
Глава Одеської ОВА також заявив, що в області 14-го березня – все спокійно.
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