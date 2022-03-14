Існує загроза висадки морського десанту Росії на одеське узбережжя, – глава ОВА

Російські окупанти можуть здійснити агресію ще на одному напрямку. Існує загроза висадки десанту ворога на одеське узбережжя.

Все, що побачить ворог – дно Чорного моря

Про загрозу висадки російського десанту заявив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Він запевнив, що українські військовослужбовці готові до цього.

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Марченко запевнив, що все, що побачить ворог у разі нападу – дно Чорного моря.

. Про намір орків висадити десант в Одесі також заявляв секретар РНБО Олексій Данілов . Раніше окупанти начебто відклали атаку з моря через погану погоду.

Глава Одеської ОВА також заявив, що в області 14-го березня – все спокійно.

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