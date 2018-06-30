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Існує можливість викрадення: відомо подробиці, чому Анні Седоковій не можна бачитися з дочкою

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Анна Седокова з дочкою
Анна Седокова з дочкою / Фото з відкритих джерел

Протягом останніх місяців між співачкою Анною Седоковою та її колишнім чоловіком, бізнесменом Максимом Чернявським триває боротьба за спільну доньку Моніку в суді в Каліфорнії. Чоловік має намір відсудити одноосібну опіку над дівчинкою і вимагає від Анни виплачувати йому аліменти.

Анна Седокова може спілкуватися з дочкою лише в присутності спеціального соціального працівника. Така міра була обрана судом, поки йде процес між співачкою і її колишнім чоловіком. Про це повідомляє видання "Super".

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Крім того, шестирічна Моніка не може покинути Лос-Анджелес, оскільки, на думку судді, мама може її викрасти.

Зазначається, що дорослим забороняється навіть публікувати фото доньки у соціальних мережах.

Нагадаємо, після розриву Анні та Максиму вдавалося підтримувати теплі стосунки заради доньки. Все змінилося, коли Моніка повинна була приїхати до співачки на зйомки телепроекту. Однак дівчинка так і не доїхала.

Як стало відомо, бабуся і екс-чоловік забрали Моніку назад в США, а після вони відправили Сєдоковій позов, в якому повідомлялося, що Анна представляє загрозу для дочки. Відомо, що Максим був проти зйомок Моніки і наполягав на тому, щоб вона не переривала навчальний процес.

Теги: Музика LifeStyle Діти Судді Новини США
Джерело: 24 Канал
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