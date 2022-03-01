Іспанія легалізує мігрантів з України

В Іспанії наразі проживають приблизно 100 тисяч українців. Їх мають намір легалізувати.

Мовиться про всіх українських мігрантів. Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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Українці зможуть вільно жити та працювати в Іспанії

За його словами, Іспанія має намір зробити так, що українці могли жити і працювати в державі. Також держава хоче гарантувати нашим громадянам доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальної політики.

Як і будь-який громадянин нашої країни,

– наголосив Санчес.

Зауважимо, що в Організації Об'єднаних Націй нарахували вже 520 тисяч біженців з України. Італія оголосила через біженців з України надзвичайний стан.

У Європейському Союзі наголосили, що готові приймати біженців з України. Попередній запит на отримання притулку подавати не треба.

Що ще сказав Педро Санчез: дивіться відео

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В Іспанії проживає приблизно 100 тисяч українців. Ми збираємося вжити комплекс заходів, щоб вони могли легально жити і працювати, а також гарантувати їм доступ до освіти, охорони здоров’я та соціальної політики, як і будь-який громадянин нашої країни.

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