Іспанія легалізує мігрантів з України
Джерело:твітер Педро Санчеза
В Іспанії наразі проживають приблизно 100 тисяч українців. Їх мають намір легалізувати.
Мовиться про всіх українських мігрантів. Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
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Українці зможуть вільно жити та працювати в Іспанії
За його словами, Іспанія має намір зробити так, що українці могли жити і працювати в державі. Також держава хоче гарантувати нашим громадянам доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальної політики.
Як і будь-який громадянин нашої країни,
– наголосив Санчес.
Зауважимо, що в Організації Об'єднаних Націй нарахували вже 520 тисяч біженців з України. Італія оголосила через біженців з України надзвичайний стан.
У Європейському Союзі наголосили, що готові приймати біженців з України. Попередній запит на отримання притулку подавати не треба.
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В Іспанії проживає приблизно 100 тисяч українців. Ми збираємося вжити комплекс заходів, щоб вони могли легально жити і працювати, а також гарантувати їм доступ до освіти, охорони здоров’я та соціальної політики, як і будь-який громадянин нашої країни.
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