Іспанія – Марокко: відео голів та моментів матчу
Збірна Марокко у матчі проти Іспанії першою відзначилася. Допомогла у цьому помилка захисників іспанців.
Автором голу збірної Марокко став Халід Бутаїб, який скористався помилкою захисників. Обікравши гравців "фурія роха", нападник вийшов сам-на-сам на ворота Давіда де Хеа, і пробив під голкіпером.
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Гол збріної Марокко у ворота Іспанії
Перевага марроканців у цьому матчі протрималася лише п'ять хвилин. Все для голу зробив Іньєста, а результативний удар завдав Іско.
Гол Іско у ворота Марокко
Забити збірна Марокко могла у другому таймі, коли на дальній удар наважився Амрабат. Однак після його удару м'яч влучив у перекладину воріт.
М'яч влучив у поперечку воріт збірної Іспанії
Вчергове вийти вперед марокканцям вдалося вже по перерві. Юссеф Ен Несірі точно пробив головою після подачі з кутового. Боротьбу у повітрі йому програв капітан іспанців Серхіо Рамос.
Другий гол у ворота збірної Іспанії
Врятував Іспанію від поразки Яго Аспас, який забив елегантно п'яткою. При цьому гравцю влалося уникнути офсайду.
Гол Яспаса у ворота Марокко