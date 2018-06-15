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Іспанія – Португалія: анонс на матч Чемпіонату світу з футболу 2018

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Іспанія – Португалія анонс матчу Чемпіонату світу 2018
Іспанія – Португалія анонс матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Іспанії та Португалії зіграють свій матч на Чемпіонаті світу 2018 року 15 червня – у другий ігровий день Мундіалю. Фаворити групи B вже у першому матчі можуть визначити, хто з них очолить групу і вийде в плей-оф з першого місця.

Цей матч викликає найбільше очікування на груповій стадії Чемпіонату світу – чемпіони Європи гратимуть проти фаворитів Мундіалю, Кріштіану Роналду протистоятиме половині складу зіркового "Реалу". Має бути справжнє видовище.

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Та на перший план неочікувано вийшла тренерська тема. За день до старту ЧС-2018 тренера збірної Іспанії Хулена Лопетегі відправили у відставку через те, що він погодився очолити мадридський "Реал". На його місце призначили Фернандо Єрро. Тож невідомо, у якому стані збірна Іспанії після такого призначення, і чи зуміє новий наставник "фурія роха" налаштувати команду і донести своє бачення гри. Ще цікавіше виглядає те, чи зуміє тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш в повній мірі скористатися цим.

Щодо команд, то до гри вони підходять майже без втрат. Єдиний, хто не зможе взяти участь у цьому матчі – захисник Дані Карвахаль, який не повністю відновився після травми у фіналі Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

Читайте також: Іспанія – Португалія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу 2018

Варто зазначити, що збірні Іспанії та Португалії вже одного разу зустрічалися на Чемпіонаті світу. Було це у 2010 році у ПІвденно-Африканській Республіці. Тоді сильнішими виявилися іспанці, які згодом і виграють цей Чемпіонат. А так команди зіграли між собою 35 матчів, де явна перевага на боці іспанців – 17 перемог. Португальці можуть похвалитися лише шістьма перемогами. Ще 12 разів команди зіграли у нічию.

Букмекери теж явну перевагу віддають збірній Іспанії.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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