Іспанія – Португалія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Іспанії та Португалії зіграють вже на другий ігровий день Чемпіонату світу. Одні з фаворитів турніру в очному матчі визначатимуть можливого лідера групи B 15 червня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

Попри те, що в тренер збірної Іспанії був звільнений за день до початку Чемпіонату світу з футболу, і команду очолив новий наставник Фернандо Єрро, саме "фурія роха" є фаворитом у протистоянні зі збірною Португалії. Однак коефіцієнт на їх перемогу у букмекерській конторі William Hill лише 2,05. У той час як перемога Португалії оцінена в 3,75. Нічия – 3,20.

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При цьому букмекери очікують у матчі чимало голів – "тотал 2" має коефіцієнт 3,20, у той час як "тотал 1" – 3,75, а тотал 0" – аж 7,00.

Щодо точних рахунків, то найменший коефіцієнт отримала нічия 1:1 – 5,50, у той час як перемога Іспанії 1:0 – 5,80. Перемога Португалії 1:0 оцінена в 8,00, більш ймовірно нічия 0:0 – 7,00.

Серед авторів голів найбільше шансів відзначитися у матчі у іспанця Дієго Кости. Гол в матчі у його виконані – 2,37. Дещо більший коефіцієнт у португальця Кріштіану Роналду – 2,50. Наступний з португальців ймовірний автор голу – Андре Сілва. Однак коефіцієнт на нього – 4,00, у той час як одразу п’ятеро іспанців мають більше шансів, на думку букмекерів – Родріго Морено (2,60), Яго Аспас (3,00), Іско (3,20), Давід Сільва (3,40) та Марко Асенсіо (3,40).

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У PariMatch ще менше вірять у перемогу Португалії – коефіцієнт 4,00. Перемога іспанців – 2,08. Нічия – 3,25.

Їхні експерти теж прогнозують голи у цьому матчі – "тотал більше 1,0" – 1,14, а "тотал більше 1,5" – 1,50. При цьому найбільш ймовірним є гол у другому таймі – коефіцієнт на це 1,33, у той час як на гол у першому таймі – 1,55.

У точних рахунках матчу перемога Іспанії 1:0 отримала найменший коефіцієнт – 5,60. Далі йже нічия 1:1 – 6,40 та 0:0 – 7,30. Перемога Португалії 1:0 – 8,30. Майже стільки ж отримала і перемога Іспанії 2:0 – 8,40.

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Букмекери "Фаворит" оцінили шанси Іспанії на перемогу в 2,05. Шанси Португалії – в 4,20. Ймовірніша нічия – 3,15.

"Тотал більше 0,5" – 1,10, у той час як "тотал менше 0,5" – 6,25. "Тотал більше 1,0" – 1,14, "тотал більше 1,5" – 1,46, "тотал більше 2,0" – 1,88. При цьому ймовірність того, що обидві команди заб’ють – 2,20, у той час як коефіцієнт на те, що відзначиться лише одна команда (або жодна) – 1,63.

Варто зазначити, що найбільш ймовірним автором голу букмекери вважають Кріштіану Роналду – 2,40, у той час як на Дієго Косту – 2,62.