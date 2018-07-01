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Іспанія – Росія: відео та моменти матчу Чемпіонату світу

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Іспанія – Росія: відео голів матчу
Іспанія – Росія: відео голів матчу / Getty images

В 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футботу збірна Іспанії зустрілась зі збірною Росії.

Рахунок був відкритий вже на 11-й хвилині від початку зустрічі.

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Іспанія повела в рахунку завдяки автоголу Сергія Ігнашевича після розіграшу стандарту. 1:0.

На 40-й хвилині збірна Росії заробила пенальті. Суддя призначив 11-метровий після того, як м'яч влучив у руку Жерарові Піке.

Пенальті реалізував Артем Дзюба. 1:1.

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Теги: Новини Росії Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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