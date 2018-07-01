Іспанія – Росія: відео та моменти матчу Чемпіонату світу
В 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футботу збірна Іспанії зустрілась зі збірною Росії.
Рахунок був відкритий вже на 11-й хвилині від початку зустрічі.
Дивіться також: Уругвай – Португалія: відео голів та моментів матчу
Іспанія повела в рахунку завдяки автоголу Сергія Ігнашевича після розіграшу стандарту. 1:0.
На 40-й хвилині збірна Росії заробила пенальті. Суддя призначив 11-метровий після того, як м'яч влучив у руку Жерарові Піке.
Пенальті реалізував Артем Дзюба. 1:1.
Новина доповнюється
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі