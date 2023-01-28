В Німеччині та Іспанії напали на об'єкти дипмісій Італії

У Німеччині та Іспанії від рук вандалів постраждали два об'єкти італійської дипломатичної власності. Обидва інциденти трапились 27 січня.

У п'ятницю 27 січня вандали напали на об'єкти італійської дипломатичної власності в Італії та Іспанії. Про це повідомила прем'єр-міністерка Італії.

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Подробиці інциденту

Джорджія Мелоні повідомила, що у Берліні підпалили автомобіль дипломата Луїджі Естеро. Італійське консульство в Барселоні теж зазнало акту вандалізму – там розбили вікно й обмазали стіни входу до будівлі.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Мелоні сказала, що італійський уряд "зі стурбованістю та увагою стежить за цими новими випадками насильства проти наших співробітників та дипломатичних представництв".

ЗМІ повідомляють, що акти вандалізму, здійснені в Генеральному консульстві Італії в Барселоні, вважаються справою рук "п'яти людей у ​​капюшонах". Каталонська поліція не підтвердила цю інформацію, зазначивши, що "ведеться розслідування".

Розвідка працює над гіпотезою, що ці акти вандалізму пов'язані з анархістськими групами, які активізувалися цього тижня на знак солідарності з Альфредо Коспіто, якого ув'язнили за звинуваченнями в тероризмі та застосували до нього статтю 41-біс тюремного режиму. Через це анархіст оголосив голодування.

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