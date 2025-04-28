В Іспанії оголосили надзвичайний стан

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після загальнонаціонального відключення електроенергії у понеділок, 28 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Зауважимо, що проблеми з постачанням електроенергії спостерігаються наразі у ще кількох країнах Європи.

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У чому причина

Міністерство внутрішніх справ Іспанії, за даними Sky News, повідомило, що вищезгаданий надзвичайний стан оголошують для регіонів, які цього потребуватимуть.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура попросили, щоб центральний уряд узяв на себе громадський порядок та інші функції,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, через відключення електроенергії постраждали мільйони людей по всій Іспанії, зокрема ключові галузі, такі як транспорт і телекомунікації.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що причиною відповідних перебоїв електропостачання є "сильні коливання" в електромережі, але причина залишається невідомою.

Нагадаємо, El Pais повідомляло, що на повне відновлення енергопостачання може знадобитися від 6 до 10 годин. Відразу після інциденту рух залізничного транспорту в Іспанії був повністю припинений.