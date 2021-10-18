В Іспанії перекинувся човен з мігрантами: багато зниклих безвісти
Джерело:Le Figaro
На півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами. Судно намагалось переправитися з Алжиру. У результаті шукають 12 людей.
Так, 12 людей зникли безвісти. Двох врятували.
До речі Мігранти на надувних човнах: як Британія потрапила у пастку
Почали рятувальну операцію
Норвезький вітрильник затримав алжирського мігранта за кілька морських миль від узбережжя провінції Альмерія в Іспанії. Після цього стартувала рятувальна операція.
До району направили гелікоптер, який помітив у морі іншого мігранта та врятував його.
Чому перекинувся човен
Двоє мігрантів розповіли рятувальній групі, що минулого тижня вони вирушили разом з ще 12 людьми з пляжу поблизу Орана на північному заході Алжиру. Човен перекинувся після відмови двигуна.
У ЄС зросла кількість прохачів притулку
Кількість заяв з проханнями надати притулок в ЄС у серпні 2021 року збільшилось на 40%. Це пов'язують зі збільшенням кількості біженців з Афганістану.
Загалом зареєстрували 56 тисяч заяв, із них 10 тисяч надійшло від афганців. Однак значна частина заяв надійшла від людей, які вже тривалий час живуть у Європі.