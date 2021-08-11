В Іспанії та Португалії готуються до лісових пожеж: на країни насувається спека

У Португалії та Іспанії очікують підвищення температури до 40 градусів. Зважаючи на це, влада країн змушена вживати заходи для попередження лісових пожеж.

За даними метеорологічної служби Іспанії AEMET, як максимальна, так і мінімальна температура повітря перебуватиме на рівні, який значно перевищує норму. У деяких регіонах країни вона може сягнути 44 градусів за Цельсієм.

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Як діятиме Португалія

Влада Португалії заявила, що готова залучити до боротьби з ймовірними лісовими пожежами приблизно 12 тисяч рятувальників. Також вона виділить 2 700 одиниць техніки та 60 літаків.

Прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта закликав місцевих жителів поводитися обережно в умовах несприятливої погоди. Усе через те, що багато пожеж виникають саме внаслідок необережної поведінки.

Він також нагадав, що у 2017 році пожежі, спричинені спекотною погодою, забрали життя понад 100 осіб.

Ми не хочемо повторення цього сценарію,

– наголосив Кошта.

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Лісові пожежі в інших країнах: коротко