В Іспанії та Португалії готуються до лісових пожеж: на країни насувається спека
Джерело:Associated Press
У Португалії та Іспанії очікують підвищення температури до 40 градусів. Зважаючи на це, влада країн змушена вживати заходи для попередження лісових пожеж.
За даними метеорологічної служби Іспанії AEMET, як максимальна, так і мінімальна температура повітря перебуватиме на рівні, який значно перевищує норму. У деяких регіонах країни вона може сягнути 44 градусів за Цельсієм.
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Як діятиме Португалія
Влада Португалії заявила, що готова залучити до боротьби з ймовірними лісовими пожежами приблизно 12 тисяч рятувальників. Також вона виділить 2 700 одиниць техніки та 60 літаків.
Прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта закликав місцевих жителів поводитися обережно в умовах несприятливої погоди. Усе через те, що багато пожеж виникають саме внаслідок необережної поведінки.
Він також нагадав, що у 2017 році пожежі, спричинені спекотною погодою, забрали життя понад 100 осіб.
Ми не хочемо повторення цього сценарію,
– наголосив Кошта.
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Лісові пожежі в інших країнах: коротко
- У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі, які охопили значну територію країни. Влада багатьох турецьких провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів.
- Згодом вогонь спалахнув у Греції. У країні через аномальну спеку не вщухають сотні лісових пожеж. Люди були змушені кинути своє житло і втратили майно через вогонь.
- Не оминули пожежі й Чорногорію. Однак місцева влада переконана, що причиною виникнення вогняної стихії став підпал.
- Лісові пожежі 10 серпня спалахнули й в Алжирі. Вони виникли в гірських районах на схід від столиці країни. Внаслідок цього в Алжирі померли 42 особи – серед них 17 місцевих жителів.