В Іспанії тривають масові заворушення через ув'язнення репера: фото, відео

Протести в Іспанії на підтримку ув'язненого каталонського репера Пабла Аселя перетворились на заворушення. Сутички між поліцією та демонстрантами тривають.
Джерело:BBC
Масові заворушення спалахнули у Мадриді та Барселоні. Хоча спочатку в іспанській столиці акції починались мирно, протестувальники вимагали свободу реперу.
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Що відомо про заворушення
Мітингувальники жбурнули в поліцію пляшки та каміння. Натомість останні застосували сльозогінний газ та гумові кулі.
У Барселоні демонстранти також кидали каміння, пляшки, а також влаштовували барикади й підпалювали меблі на вулицях. Правоохоронці стріляли пінопластовими кулями. Крім того, сутички виникли й у рідному місті репера Ллеїді.
У результаті десятки людей заарештували. Зокрема, у Мадриді щонайменше – 14, в Барселоні – 29.
Мітинги в Іспанії / Фото heraldo
Що каже влада
Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда засудив насильство. Він заявив, що насильникам і тим, хто не приймає правил, не місця в іспанському суспільстві.
Справа репера Пабло Аселя: що відомо
- В Іспанії Аселя засудили до 9 місяців ув'язнення. Все через образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I.
- Влада хотіла переглянути законодавство, але вирок формально змінити вже не зможуть.
- Асель повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але він цього не зробив.