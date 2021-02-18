В Іспанії тривають масові заворушення через ув'язнення репера: фото, відео

Протести в Іспанії на підтримку ув'язненого каталонського репера Пабла Аселя перетворились на заворушення. Сутички між поліцією та демонстрантами тривають.

Масові заворушення спалахнули у Мадриді та Барселоні. Хоча спочатку в іспанській столиці акції починались мирно, протестувальники вимагали свободу реперу.

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Що відомо про заворушення

Мітингувальники жбурнули в поліцію пляшки та каміння. Натомість останні застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

У Барселоні демонстранти також кидали каміння, пляшки, а також влаштовували барикади й підпалювали меблі на вулицях. Правоохоронці стріляли пінопластовими кулями. Крім того, сутички виникли й у рідному місті репера Ллеїді.

У результаті десятки людей заарештували. Зокрема, у Мадриді щонайменше – 14, в Барселоні – 29.

Напередодні близько 2 тисячі людей зібрались на протест у столиці Каталонії. Через сутички близько 30 людей постраждали, 8 з них госпіталізували.



Мітинги в Іспанії / Фото heraldo

Протести в Іспанії / Фото heraldo

Що каже влада

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда засудив насильство. Він заявив, що насильникам і тим, хто не приймає правил, не місця в іспанському суспільстві.

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