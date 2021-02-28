В Іспанії тривають жорстокі протести: підпалили авто поліції – відео

В Іспанії знову спалахнули масові протести через ув'язнення репера Пабло Аселя, який образив королівську сім'ю. У Барселоні мітинги преросли у заворушення.
Джерело:El periódico
Ще однією вимогою протестувальників було проведення соціальних реформ.
До теми Мародерство і сутички: у Барселоні не стихають протести через ув'язнення репера Аселя – фото
Що відомо про протести
Спочатку студентські профспілки, прихильники незалежності Каталонії вийшли на мітинг з вимогами скасувати реформу у сфері праці, закони про громадську безпеку та іноземців, а також примусове виселення з житла через заборгованість.
Окрім того, закликали звільнити Аселя.
Люди будували барикади з контейнерів для сміття, розбивали вітрини, грабували магазини, кидали у правоохоронців петарди та навіть підпалили машину поліції.
Акції протесту в Барселоні, дивіться відео:
Чому іспанці виходять на протести
- Іспанський суд у 2018 році засудив репера до 9 місяців позбавлення волі. Все через образу королівського дому і вихваляння тероризму в одній з його пісень.
- Влада планує переглянути законодавство та скасувати арешти за злочини, пов'язані зі свободою слова.
- Однак вирок Аселю не переглянуть, бо це справа трирічної давності.
- Асель мав добровільно прийти у в'язницю 12 лютого, але не з'явився.
- Через примусове ув'язнення репера, в Барселоні та інших каталонських містах і спалахнули протести.