Падіння крісельного підйомника в Іспанії: багато людей постраждали
- На гірськолижному курорті в Іспанії крісельний підйомник впав з 15-метрової висоти, травмовано 17 людей.
- Рятувальники залучили 24 карети швидкої допомоги та гелікоптери для евакуації постраждалих, причина аварії поки невідома.
На гірськолижному курорті в Іспанії сталася масштабна аварія. Крісельний підйомник впав з 15-метрової висоти, через що 17 людей отримали серйозні травми.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням El Pais. Причини аварії поки що невідомі.
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Аварія підйомника в Астуні
Рятувальники залучили 24 карети швидкої допомоги та гелікоптери для евакуації постраждалих, а в лікарнях працює додатковий персонал. Загиблих наразі немає, проте рятувальні роботи тривають.
Шокований новиною про аварію. Я говорив з президентом Арагону, щоб запропонувати всю підтримку уряду. Вся наша любов до постраждалих та їхніх родин,
– написав голова уряду Іспанії Педро Санчес.
Аварія сталася в Астуні, популярній зоні зимових видів спорту в Піренеях, на півночі Іспанії поблизу кордону з Францією.
Після інциденту підйомник закрили. Точна причина аварії поки встановлюється.
До слова, у французьких Альпах також зламалися підіймачі на двох курортах, через що застрягли понад 340 туристів. Рятувальники евакуювали туристів гелікоптером, ніхто не постраждав.
На курорті у Деволюї застрягли 240 туристів, а в Савойї – близько 100 лижників.