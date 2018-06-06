Іспанське помешкання Шакіри пограбували злодії

Популярну співачку Шакіру та її чоловіка – футболіста Жерара Піке – пограбували. Інцидент стався в іспанському маєтку зіркового подружжя.

Про це повідомляє видання Marca.

Відомо, що злодії продерлись до маєтку в місті Есплугес-де-Льобрегат. Як виявилось, власниками будинку є Шакіра та Жерар Піке. На час пограбування подружжя не було в розкішній віллі: артистка перебуває на гастролях в Німеччині, а футболіст – в тренувальному таборі збірної Іспанії.

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Зловмисники діяли дуже професійно. За лічені хвилини грабіжники знайшли та поцупили годинники і коштовні прикраси. За інформацією ЗМІ, злодії не залишили жодних слідів, які допомогли б поліції спіймати їх.

Батьки Жерара Піке, які приглядають за помешканням, коли зірки відсутні в місті, помітили зникнення дорогоцінних речей. Саме вони звернулись до правоохоронців за допомогою. Оскільки зірки не можуть покинути роботу та скласти список викрадених речей, цим займуться родичі Жерара Піке. після цього правоохоронці оцінять загальні збитки від втраченого майна.