Іспанський сором: як сфальсифікувати конкурс у ДБР, щоб ніхто не здогадався

Органи державної влади в Україні проводять передостанній день 2021 року досить активно. Зокрема, конкурс на посаду очільника Державного бюро розслідувань вирішили провести саме 30 грудня.

Зараз ці обов'язки виконує Олексій Сухачов. Однак реальної потреби проводити черговий етап конкурсу саме 30 грудня у нас не було.

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Однак то, здається, у нас вже якісь свої нові новорічні традиції зароджуються. Приготувати холодець, прикрасити ялинку й призначати на посаду когось у ДБР.

Чому з конкурсом не варто поспішати

2 роки тому також у передноворічний час на посади заступників призначили Олександра Бабікова й Олександра Соколова. Тепер у цей же період конкурсна комісія знову вирішила, що таки "вже" найкращий час для того, щоб зібратися і присвятити цей вечір співбесідам із 3 фіналістами конкурсу.

Мовиться про чинного виконувача обов'язків Олексія Сухачова і 2 його підлеглих.

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Поки ви мені зараз не закинули, що в Україні навпаки хочуть, аби такі конкурси проводили якомога швидше, я вам відповім – ми хочемо, щоб їх проводили якісно, а кандидати були рівновіддаленими від усіх політичних партій і відповідали обійманим посадам.

Особливо це стосується тих, хто має намір очолити Державне бюро розслідувань. Приблизно половина резонансних справ у нашій державі – це справа співробітників ДБР, оскільки воно фактично і є головним слідчим органом.

Тут ще раз уточню, що керівника цього органу обирають на конкурсі. Це дуже важливо. Чому? Розкажу вам, що зараз робить конкурсна комісія, а висновки ви зробите самі.

Що цьому передувало

Розпочну з того моменту, коли керівника ДБР Романа Трубу зняли з посади змінами до закону. Відбулося це у грудні 2019 року. У цей час десь би мала "заридати" одна конкурсна комісія, яка, до слова, так і не змогла зібратися у повному складі.

За умовами, відбір очільника ДБР здіснюють 3 представники від Офісу Президента, 3 від Верховної Ради і 3 від Кабінету Міністрів за пропозицією міжнародних партнерів. От саме міжнародники у нього не зайшли й рекомендацій не дали.

Тепер, коли дивишся конкурс з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розумієш, чому саме. Мені здається, що це взагалі останній конкурс у якому вони братимуть участь.

Однак зараз не про САП а про ДБР, а точніше про цей псевдоконкурс, який таки стартував у жовтні. 10 осіб сказали, що хочуть очолити Державне бюро розслідувань.

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7 з них у підсумку таки допустили до конкурсу. 4 з цих 7 є підлеглими самого Олексія Сухачова, що виклало питання навіть у членів конкурсного відбору.



Олексій Сухачов може очолити Державне бюро розслідувань / Фото ДБР

Друге питання виникло, коли вони подивились конкурсні презентації 2 конкурсантів і за збігом підлеглих Сухачова (Козленка і Мережка), які виявились на 70% ідентичними.

До речі, тести у 2021 році у конкурсі також "знесли". Кому потрібне те тестування на знання законодавства, якщо можна написати твір на тему "Як би я покращив ДБР, якби був очільником". От саме оці роздуми у них виявились дуже схожими.

Тепер ці троє конкурсантів зустрінуться на співбесіді. Звісно, ми не знаємо, хто з них виявиться більш красномовним – виконувач обов'язків директора чи його підлеглі, але можемо припустити.