Звільнення Труби: кому вигідне та від чого відволікає увагу

"Є у реформ початок, немає реформам кінця" – це дещо перефразоване гасло чудово підходить для не так давно створеного Державного бюро розслідувань. Лише 27 листопада 2018 року ДБР почало працювати, а вже 3 грудня 2019 його почали реформувати. І першою жертвою реформи став сам директор бюро – Роман Труба, якого щойно звільнили.

Що відомо про створення та перезапуск ДБР

Створення Державного бюро розслідувань було передбачено перехідними положеннями Конституції ще у 1996 році. Саме ДБР мало перейняти у прокуратури слідчі функції.

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20 років знадобилося українським законодавцям, щоб розробити закон, який дозволив би створити бюро розслідувань. І нарешті у 2016 році цей закон прийняли. Потім два роки створювали саме бюро. А потім ще рік передавали йому старі справи і лише у листопаді 2019-го процес закінчився.

Здавалося б, тепер можна не хвилюватись через злочини топових чиновників або військових, справи Майдану і багато інших. Адже є новий, потужний, незалежний орган, який обов'язково з ними впорається.

Але вже 3 грудня 2019 року Рада прийняла спеціальний закон, яким перезапускає ДБР, а директора взагалі звільняє. Тобто фактично на повну потужність бюро не пропрацювало і місяця.

Який закон схвалила Рада і чому директора ДБР звільнять? 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№ 2116). Згідно з документом, чинного директора ДБР Трубу та його заступників звільнять. Усе тому, що керівників ДБР тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 членів від парламенту, 3 – від президента, 2 – від уряду.



Крім того, закон передбачає, що для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань у справах Майдану слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені до ДБР, за їхньою згодою, без обов’язкового проведення конкурсу, але не пізніше 11 січня 2020 року.

Про касетні скандали у ДБР

З моменту створення ДБР у громадськості і експертного середовища було чимало претензій до самого принципу призначення його директора Романа Труби. Казали, що він – політично залежний, оскільки на конкурсі його обирали люди з провладної коаліції.



Директор ДБР Роман Труба

Новий президент Володимир Зеленський раніше зібрав у себе усіх керівників правоохоронних органів. Кожному з них він дав термін до кінця року, аби вони показали результати у розслідуваннях гучних справ.

Ці записи оприлюднив анонімний телеграм-канал з романтичною назвою "Трубу прорвало". І зробили їх нібито в кабінеті самого Романа Труби.



А крім них там ще є багато цікавого, наприклад, діалоги з посадовцями з ОП, які нібито давали вказівки і рекомендації директору незалежного слідчого органу стосовно того, як розслідувати злочини.

Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією. Водночас Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".

Декілька справ, які розслідує ДБР, стосуються п'ятого президента Порошенка. Проговорюють, що саме він є ініціатором анонімного зливу записів з кабінету Труби. Це було б логічно, адже з'явились ці записи саме в той момент, коли під директором ДБР захиталося крісло.

Хоча насправді п'ятому президенту гріх жалітися, адже він сам призначив Трубу, сам поставив його в умови політичної залежності. Тож коли влада змінилась, дивно було очікувати на справедливість від колишніх посіпак.

Проте напередодні голосування за закон, який мав звільнити Трубу, оприлюднили чергову порцію аудіозаписів.

На записі нібито Роман Труба з підлеглим вирішують, як будуть закривати справу в інтересах Коломойського за дорученням Богдана. Якщо достовірність цих плівок буде доведена, то звільнення – це найпростіше покарання, яке може бути.

І стосуватися воно має не тільки Романа Труби, а і усіх згаданих на плівках. Тож цілком закономірно, що президент звертається до депутатів з проханням перезапустити ДБР і звільнити Трубу.

«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності... Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Тільки приводом для перезавантаження президент називає не аудіозаписи, а хабар, який нібито мав отримати сам Труба і на якому зловмисника вхопили якраз за день до голосування за відставку директора і перезапуск ДБР.

Детективи НАБУ навідалися з обшуками до соратника та кума голови Державного бюро розслідувань Романа Труби – ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини. Колишнього слідчого звинувачують у спробі "продати" закриття справи за 150 тисяч доларів.

Дуже хороший хід від Офісу Президента, щоб звільнити Трубу і відволікти увагу від плівок, де фігурує голова і заступник голови ОП. Водночас хороший подарунок на день народження Андрію Богдану. Адже саме 3 грудня йому виповнилося 43 роки.

Про результативність роботи ДБР

І на цьому можна було б закінчити історію з Трубою. Проте це ще далеко не усі приводи для його звільнення. Депутати від фракції "Голос" проаналізували результативність роботи ДБР.

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Виявляється, що 66% справ, які довело до суду ДБР – це справи про "самовільне залишення місця служби". Працюють, так працюють, хлопців саджаючи за ґрати за те, що військову частину залишив.

Зробила запит і дізналася, що ж то за тисячі «успішних» справ, про які рапортує керівник ДБР Роман Труба Так от... Опубліковано Ustinova Alexandra Понеділок, 2 грудня 2019 р.



Для цього точно треба було такий новий потужний правоохоронний орган створювати. Адже ловити солдатів, які пішли в "самоволку", набагато простіше, ніж злочинців у високих кабінетах.

Про розслідування злочинів під час Майдану.

Але навіть це ще не усі причини для звільнення Труби. Протягом року з моменту запуску ДБР мало переймати справи у прокуратури. Зокрема одну з найважливіших справ країни останніх п'яти років: розслідування злочинів під час Майдану.

Думаєте ці справи були прийняті вчасно? Ні, усе в останній момент. Купи документів просто впали на голови новим слідчим. Справи мали всі шанси зависнути на багато місяців, а то й років.

Адвокат родичів "Героїв небесної сотні" Євгенія Закревська для привернення уваги до цієї проблеми була вимушена піти на радикальний крок й оголосила про голодування.



Євгенія Закревська

Спеціально для того, щоб справи Майдану не були знищені, довелося приймати окрему поправку до закону, що дозволила слідчим, які вели їх у прокуратурі, продовжити це робити в ДБР.

Кому вигідне звільнення Труби

Тобто Труба вирив яму сам собі. А його звільнення вимагали просто усі. І у всіх на те свої причини. Офісу Президента потрібно відволікти увагу від плівок і можливого звинувачення у тиску на ДБР. Навіть нову корупційну справу для цього розслідували.

Порошенку ж це на певний час зупинить кримінальні провадження, в яких він може отримати звинувачення. Тепер його політична сила навіть вимагає, щоб у відборі нового керівника ДБР брали участь міжнародні експерти.

І це дуже смішно, бо при створенні усіх антикорупційних органів за часів самого Порошенка вони називали це втручанням у суверенітет.

"Голос" теж підтримує перезавантаження ДБР і звільнення Труби. Багато депутатів цієї фракції вчорашні активісти, які послідовно критикували Трубу за низьку ефективність і політичну залежність. Тобто усі за зміни у ДБР, проти тільки Максим Бужанський та його друзі.



Скріншот з телеграму Бужанського

Але це логічно. Бужанського називають людиною Коломойського, а на аудіозаписах, достовірність яких ще треба звісно підтвердити, чути, що Труба погоджувався вирішувати проблеми олігарха.

А ще проти Андрій Портнов. Але тут теж усе ясно: він дуже хоче щоб справи Майдану були знищені, бо саме Майдан змусив його втікати з країни на п'ять років. І ще невідомо, яка роль самого Портнова у злочинах того часу.



Найсумніше, що історія з перезавантаженням ДБР – не унікальна. З усіх п'яти нових антикорупційних органів вже довелось перезапускати Нацагентство з запобігання корупції. Впевнений, що незабаром та сама доля чекає й на Антикорупційну прокуратуру. Лише до НАБУ та Антикорупційного суду поки що немає таких претензій.

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Ця історія з перезавантаженням ДБР чудово ілюструє якість української політики. Чітко видно, що кожна політична сила намагається просувати свої інтереси. Сьогодні, як і завжди, я розказав, хто і які. А ви вже самі вирішуйте, чи захищає хоч хтось з них інтереси виборців, тобто ваші.