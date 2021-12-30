Зараз ці обов'язки виконує Олексій Сухачов. Однак реальної потреби проводити черговий етап конкурсу саме 30 грудня у нас не було.

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Однак то, здається, у нас вже якісь свої нові новорічні традиції зароджуються. Приготувати холодець, прикрасити ялинку й призначати на посаду когось у ДБР.

Чому з конкурсом не варто поспішати

2 роки тому також у передноворічний час на посади заступників призначили Олександра Бабікова й Олександра Соколова. Тепер у цей же період конкурсна комісія знову вирішила, що таки "вже" найкращий час для того, щоб зібратися і присвятити цей вечір співбесідам із 3 фіналістами конкурсу.

Мовиться про чинного виконувача обов'язків Олексія Сухачова і 2 його підлеглих.

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Поки ви мені зараз не закинули, що в Україні навпаки хочуть, аби такі конкурси проводили якомога швидше, я вам відповім – ми хочемо, щоб їх проводили якісно, а кандидати були рівновіддаленими від усіх політичних партій і відповідали обійманим посадам.

Особливо це стосується тих, хто має намір очолити Державне бюро розслідувань. Приблизно половина резонансних справ у нашій державі – це справа співробітників ДБР, оскільки воно фактично і є головним слідчим органом.

Тут ще раз уточню, що керівника цього органу обирають на конкурсі. Це дуже важливо. Чому? Розкажу вам, що зараз робить конкурсна комісія, а висновки ви зробите самі.

Що цьому передувало

Розпочну з того моменту, коли керівника ДБР Романа Трубу зняли з посади змінами до закону. Відбулося це у грудні 2019 року. У цей час десь би мала "заридати" одна конкурсна комісія, яка, до слова, так і не змогла зібратися у повному складі.

За умовами, відбір очільника ДБР здіснюють 3 представники від Офісу Президента, 3 від Верховної Ради і 3 від Кабінету Міністрів за пропозицією міжнародних партнерів. От саме міжнародники у нього не зайшли й рекомендацій не дали.

Тепер, коли дивишся конкурс з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розумієш, чому саме. Мені здається, що це взагалі останній конкурс у якому вони братимуть участь.

Однак зараз не про САП а про ДБР, а точніше про цей псевдоконкурс, який таки стартував у жовтні. 10 осіб сказали, що хочуть очолити Державне бюро розслідувань.

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7 з них у підсумку таки допустили до конкурсу. 4 з цих 7 є підлеглими самого Олексія Сухачова, що виклало питання навіть у членів конкурсного відбору.



Олексій Сухачов може очолити Державне бюро розслідувань / Фото ДБР

Друге питання виникло, коли вони подивились конкурсні презентації 2 конкурсантів і за збігом підлеглих Сухачова (Козленка і Мережка), які виявились на 70% ідентичними.

До речі, тести у 2021 році у конкурсі також "знесли". Кому потрібне те тестування на знання законодавства, якщо можна написати твір на тему "Як би я покращив ДБР, якби був очільником". От саме оці роздуми у них виявились дуже схожими.

Тепер ці троє конкурсантів зустрінуться на співбесіді. Звісно, ми не знаємо, хто з них виявиться більш красномовним – виконувач обов'язків директора чи його підлеглі, але можемо припустити.