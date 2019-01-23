Іспанський клуб хоче придбати захисника "Динамо" Піваріча

Захисник Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч може продовжити кар'єру в іспанській Прімері.

У трансфері захисника київського "Динамо" Йосипа Піваріча зацікавлений "Бетіс". Трансфер хорватського гравця може відбутися під час зимової паузи в сезоні, інформує видання Estadiodeportivo.com.

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Повідомляється, що у зв'язку з кадровими проблемами та травмами керівництво "огірочків" знову звернуло увагу на гравця збірної Хорватії.

Як стверджує джерело, севільський клуб вже проявляв інтерес до Піваріча – влітку 2018 року, проте тоді у "Бетіса" нічого не вийшло, однак зараз у "Динамо" згодні відпустити хорвата.

Нагадаємо, Йосип Піваріч в поточному сезоні зіграв за "Динамо" в 12 матчах і відзначився однією результативною передачею.

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