Істеричний дедлайн на Донбас: як Пєсков видав усе, що Путін відчайдушно приховував

У Росії знову взялися за стару платівку: розповідають, що Україна нібито має "два місяці", щоб залишити Донбас, інакше "умови миру зміняться".

Але за ними стоїть набагато більше – російська виснаженість, проблеми, як на фронті, так і всередині країни. Політичні та військові експерти ексклюзивно для 24 Каналу пояснили, які серйозні сигнали видав кремлівський ультиматум щодо Донбасу.

Чому Кремль заговорив про два місяці?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що останні заяви Кремля про "два місяці" для України щодо виходу з Донеччини є радше елементом тиску, ніж реалістичною умовою для миру.

Те, що подібні меседжі озвучує не особисто Владімір Путін, а прессекретар Дмитро Пєсков, може свідчити про внутрішні дискусії в російському керівництві щодо подальшої стратегії війни. Від того, яка лінія переможе в оточенні Путіна, залежатиме розвиток подій.

Зверніть увагу! Під час виступу Пєсков заявив: якщо Україна не погодиться на мир "вчасно", то згодом нібито змушена буде робити це на гірших умовах. Також він сказав, що ситуація на фронті розвивається не "на користь Києва й Україна зацікавлена у будь-якому перемир’ї".

Мусієнко впевнений: якщо Кремль обере сценарій затяжної війни на виснаження, Росія продовжить наступальні дії та посилить мобілізацію.

Серед ключових факторів, які впливатимуть на ситуацію, військовий назвав також зовнішні обставини. Зокрема, розвиток подій навколо Ірану. За певних умов, наприклад у разі жорсткого контролю США над іранським нафтовим експортом, ціни на нафту можуть різко впасти, що звузить фінансові можливості Росії для ведення війни.

Україна вже обмежує ці можливості, завдаючи ударів по російській портовій інфраструктурі, зокрема в Усть-Лузі та Приморську, через які здійснюється експорт нафти.

Немає значення, які умови Росія висуватиме. Росія думає, що вона переможе. Ось чому її представники роблять заяви, висувають ультиматуми, бо вважають, що перевага на їхньому боці, а Україна спускає їх на землю, показуючи, що Росія пропускає удари по собі, зазнає великих втрат на фронті,

– озвучив Мусієнко.

Нині Кремль не має підстав диктувати умови Україні. Попри ослаблення, Росія намагається зберігати видимість сили та контролю над порядком денним.

Натомість Україна демонструє конструктивний підхід: вона показує здатність впливати на російську економіку й водночас заявляє про готовність до припинення ударів у разі взаємного перемир'я.

Чому це інформаційно-психологічна операція?

Журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу: за понад чотири роки великої війни росіяни так і не виконали навіть поставлене завдання – повністю захопити Донбас. Успіхи – мінімальні, а шуму – як завжди, на пів світу. От і компенсують реальність гучними заявами.

Все це звучить як: "Ми не змогли захопити 4 області України, тому захопимо 6". Про це говорить і Мединський, й інші російські нацисти. Всі ці заяви чітко вкладаються в їхні ІПСО,

– сказав журналіст.

Усе це – типова інформаційно-психологічна операція: створити ілюзію сили там, де її бракує.

На цьому фоні з'являються й розмови про зовнішній фактор. Мовляв, США могли б бути зацікавлені у швидких "результатах" напередодні виборчого циклу.

Але навіть якщо такі сигнали й лунали, реальність упирається в одне: Росія фізично не здатна реалізувати свої ж ультиматуми. Тому всі ці "два місяці" – не про дедлайни, а про чергову спробу натиснути інформаційно. Бо коли не виходить наступати – починають більше говорити.

Цікаво, що в Інститут вивчення війни зазначають, що заяви Росії про "два місяці" є спробою створити хибне відчуття терміновості й змусити Україну поступитися неокупованою частиною Донеччини. Йдеться про території, які російські війська не змогли захопити на полі бою.

Аналітики наголошують, що такі твердження не відповідають реальності: російська армія не змогла зайти в бажані міста Донбасу ні у 2014, ні у 2022 роках, а з початку 2026 року її просування сповільнилося. Крім того, окупанти не демонструють здатності швидко захоплювати великі міста.

В ISW підкреслюють, що попри заяви Кремля, реальна ситуація свідчить про обмежені можливості російських сил, які не здатні проводити швидкі та ефективні наступальні операції на цьому напрямку.

Які проблеми розкрили заяви Пєскова?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що Росія нервує через регулярні удари Сил оборони України по портах, НПЗ та об'єктах ВПК, які російська ППО не здатна захистити.

Українські безпілотники вже понад тиждень атакують російські об'єкти, зокрема в Ленінградській області. Влітку планується застосування української балістики по ворогу, що може посилити удари й завдати ще більшої шкоди.

Ця перспектива висить над Росією. Саме тому для внутрішньої аудиторії та для свого друга Дональда Трампа Кремль робить подібні заяви,

– зазначив експерт.

Російська окупаційна влада роками не може повністю захопити Донбас, і передумов для цього наразі немає. Рибачук як і попередні аналітики переконаний, що ультиматум Кремля – більше блеф: мовляв, якщо ЗСУ підуть з Донецької області, війна закінчиться, якщо ні – загрожують посиленням тиску на фронті.

Просування піхоти та бронетехніки через кілзони залишається дедалі складнішим, а резервів у росіян вже недостатньо. Мобілізовані не покривають втрати на фронті, і це змушує Кремль готуватися до нової мобілізації. Одним із сигналів такої підготовки є блокування месенджерів, зокрема Telegram.

Зауважимо, що через удари по Москві та загрозу нових атак Кремль переводить столицю і великі міста в режим жорсткого контролю. Посилюють охорону ключових об'єктів, блокують інтернет і мобільний зв'язок, обмежують виїзд за кордон та посилюють цензуру у соцмережах. Одночасно готують нову мобілізацію, залучають резерви та силові структури для охорони міст і придушення можливих бунтів або внутрішньої нестабільності, готуючись до більш жорсткого сценарію всередині країни.

