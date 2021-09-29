Істерика від Москви: у Росії хочуть закрити DW та заблокувати YouTube
У Росії продовжують лютувати через видалення ютуб-каналу німецької редакції Russia Today. Раніше грозили мільйонними штрафами Google, тепер росіяни вирішили взятись за Deutsche Welle та сам YouTube.
Такі ідеї пролунали у Держдумі. Їхній безпосередній автор – голова комісії з питань розслідування втручання у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов.
Раніше YouTube видалив канал російської пропаганди в Німеччині
У Держдумі кажуть, що DW порушує законодавство
Політик переконує, оскільки влада Німеччини начебто підтримувала блокування RT, тому необхідно ужити заходів. На приміті у Піскарьова DW, яка, вважає депутат, неодноразово порушувала російське законодавство.
Німецьке ЗМІ знаходиться в полі зору комісії Держдуми з 2019 року, і було помічено в порушенні російського законодавства, втручання в наші внутрішні справи,
– сказав Піскарьов.
Роскомнагляд вимагає розблокувати канали RT
Щодо YouTube, то тут Росія вирішила використати техніку шантажу. Як повідомляє Интерфакс, Роскомнагляд вже звернувся до Google з вимогою зняти блокування RT. В іншому випадку держава-агресорка пригрозила, що відеохостинг можуть заблокувати на території Росії. При цьому це Google має виконати "у найближчі терміни".
За такі дії інтернет-ресурс може бути визнаний причетним до порушень основоположних прав і свобод людини, включений до відповідного переліку і отримати попередження Роскомнагляду,
– заявили у відомстві.
Також Google має налякати загроза штрафу – спочатку розміром в 1 мільйон рублів, а згодом – при повторному порушенні – вже 3 мільйони рублів.
Більше тут Погрожують мільйонними штрафами, – у Кремлі обурені через видалення ютуб-каналів пропагандистів
Що відомо про блокування каналу російської пропаганди
- 28 вересня YouTube видалив два канали німецької редакції RT – без можливості відновлення.
- Причина – поширення неправдивої інформації про коронавірус.
- У МЗС Росії назвали це "актом безпрецедентної інформаційної агресії".
- Дипвідомство планує звернутись до "компетентних органів".
- Очільниця RT Маргарита Симоньян вимагала заблокувати на території Росії DW та інші ЗМІ Німеччини.