У свіжому випуску "Ти дивись" за 14 вересня – в Київському коледжі інформаційних систем і технологій викладачка фізкультури влаштувала справжню істерику перед учнями, обзиваючи дітей та погрожуючи їм. В Овідіополі, що на Одещині, поліцейські затримали п'яне подружжя за порушення громадського порядку. У відповідь пара ледь не рознесла відділок. Затримані навіть погрожували копам журналістами.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі:

На Дніпропетровщині покупець зайшов у супермаркет без маски. Продавець відмовилася його обслуговувати. Коли чоловік почав обурюватися, охорона жорстоко побила його кийками.

В місті Українка, що на Київщині, 2 клани в ресторані начебто обговорювали розподіл впливів на місцевих виборах. Але щось не поділили і почали з'ясовувати стосунки за допомогою зброї.

Камера відеореєстратора автомобіля зняла, як на повороті з маршрутки у Дніпрі випав пасажир. Сталося це через те, що двері були відчинені, а водій маршрутки різко увійшов у поворот.

У Нікопольському районі, що у Дніпропетровській області, 16-річний хлопець розважається тим, що регулярно стрибає на швидкості з потяга в річку і викладає відео про це в соцмережі.

У Києві перехожі помітили дивну жінку, з сумки якої лунав дитячий плач. Коли небайдужі свідки викликали поліцію і патрульні зупинили жінку, щоб перевірити вміст сумки, то побачили там немовля.