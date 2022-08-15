Історична мить: Дуда став на коліно перед меморіалом полеглих у боях із більшовиками бійцями УНР

Анджей Дуда став на коліно перед меморіалом полеглих українців. Мовиться про наших бійців Української Народної Республіки.

Ця важлива подія відбулась 14 серпня. Раніше Дуда порівняв росіян у Маріуполі з нацистами у Варшаві.

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Дуда став на коліно перед меморіалом бійців УНР

Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам'ять бійців Української Народної Республіки, які у 1920 році воювали разом з вояками Війська Польського проти більшовиків,

– повідомили у Канцелярії президента.

Також на сайті президента пояснили, що кожного року напередодні Дня Збройних Сил Польщі на варшавському Повонзькому цвинтарі відбувається вшанування вояків, полеглих у польсько-більшовицьких боях у 1920 році.

"Президент Анджей Дуда вшанував пам'ять польських вояків, а потім на православному цвинтарі у Волі вшанував пам'ять вояків УНР, які боронили свободу України та Польщі у 1918–1920 роках", – повідомили на сайті президента.

Анджей Дуда став на коліно перед меморіалом загиблих українських бійців: відео

Коротко про останні важливі заяви Дуди

На початку серпня президент Польщі заявив: якби не героїчний опір України, під загрозою були б Польща і країни Балтії.

Він додав, що ще у 2008 році Лех Качинський прогнозував, що росіянам буде мало Грузії й вони будуть нападати на інші країни.

Ще у червні Анджей Дуда пояснив, що р осія є найбільшою загрозою для східного флангу НАТО.

осія є найбільшою загрозою для східного флангу НАТО. Ба більше, Дуда говорив, що санкції проти росії не повинні скорочуватись, а мають посилюватись. Ба більше, їх має бути стільки, щоб володимир путін сам хотів сісти за стіл переговорів.

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У серпні 1920 року відбулась важлива для радянсько-польської війни Варшавська битва. Під час неї польсько-українське військо відбило атаку радянської армії. Завдяки цій битві Польща відстояла свою незалежність, а в Європі припинились заколоти комуністів.