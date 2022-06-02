Історичне рішення: громадяни Данії підтримали приєднання до оборонної політики ЄС

Громадяни Данії на референдумі підтримали приєднання країни до оборонної політики ЄС. Зауважимо, що це справді історичне рішення, адже країна завжди була віддаленою від цього питання.

Відповідне рішення ухвалили самі громадяни країни під час референдуму. Його ініціаторкою стала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. І все тому, що Росія напала на Україну.

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Більшість громадян Данії проголосували "За"

Дані екзитполу, проведеного телеканалом TV2, продемонстрували, що за приєднання виступили 66,3% данців. Не надто сильно відрізняється цифра телеканалу DR, який організував опитування. Вона вказує, що відповідне бажання є у 65,3% тих, хто прийшов на дільниці, щоб віддати свій голос. Це не остаточні результати, але вони вже дозволили привітати країну з ухваленням відповідного рішення.

Данію вже поспішили привітати, зокрема, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Жозеп Боррель привітав уряд, а також народ Данії з ухваленням історичного рішення.

Ще один важливий і своєчасний крок до міцного ЄС із ще сильнішою спільною політикою безпеки й оборони,

– написав він.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС сильний, коли всі разом. Вона також додала, що вітає данський народ, який продемонстрував відданість спільній безпеці.

"Експертиза Данії в галузі оборони дуже цінується. Я переконана, що і Данія, і ЄС виграють від цього рішення", – наголосила вона.

Анналена Бербок зазначила, що Данія ухвалила рішення, яке зробить Європу ще ближчою. Вона наголосила на тому, що посилення спільної політики безпеки й оборони – відповідь російській агресії на території України.

Кожен крок, який робить кожен із нас, робить нас сильнішими перед обличчям цих тектонічних зрушень,

– заявила міністерка.

Зауважимо, що приєднання до оборонної політики ЄС – не єдиний рішучий крок з боку Данії. Також прем'єр-міністерка країни запропонувала збільшити витрати на оборону держави. Мовиться про 2% від ВВП. Такою є вимога для всіх членів НАТО до 2033 року.

Упродовж останніх трьох місяців у всьому світі побачили справжнє обличчя зла. Тож повинні протистояти йому спільно. Так, наприклад, Швеція та Фінляндія вирішили стати членами НАТО.

Подали заявки на членство в один день

Як Швеція, так і Фінляндія подали заявки на членство у НАТО 18 травня. Відповідне рішення вони ухвалили, щоб запобігти можливій збройній агресії з боку Росії.

Відповідно, бажання Володимира Путіна не збільшувати кількість країн-членів Альянсу обернулося проти нього. Він сам налаштував проти себе весь світ. А НАТО, його ж руками, невдовзі поповниться тепер двома новими державами. І не виключено, що ця кількість зростатиме й надалі.

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