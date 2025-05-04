Історичний момент: Буданов розповів, як Україна з катерів збила два винищувачі Су-30

Українській армії за добу вдалося збити два російських винищувачі. Їх відправили на дно ракети AIM-9, випущені з безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника ГУР Кирила Буданова для The War Zone. Це перший випадок збиття винищувачів безпілотниками, і перше використання AIM-9 з дрона для знищення літака.

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Що відомо про збиття винищувачів з дрона Magura

За словами Буданова, ГУР використала для атаки три безпілотники Magura-7, два з яких вели вогонь по літаках. Він пояснив, що Magura-7 – це варіант Magura-5 для протиповітряної оборони, відмовившись уточнити, чим вони відрізняються.

Очільник розвідки зазначив, що екіпаж першого Су-30 вижив. Його підібрало у Чорному морі цивільне судно. За попередніми данними, екіпаж другого винищувача загинув.

Головне управління розвідки показало відео збиття одного з винищувачів у своїх соцмережах. Буданов сказав, що відео чи зображень другого ураження немає.

У повідомленні йдеться про те, що винищувач був збитий адаптованою ракетою класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) з інфрачервоним наведенням.

Кирило Буданов розповів, що ГУР почала встановлювати AIM-9 на безпілотники у січні. Він не став коментувати, чи це був перший випадок, коли американські ракети було запущено по цілі з дрона. Раніше на морських дронах використовували ракети класу "повітря-повітря" радянської розробки.

"Ми використовуємо кілька моделей (ракет – 24 Канал) на нашій Magura-7, але найкращі результати (отримуємо з – 24 Канал) AIM-9", – зазначив він.