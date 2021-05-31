Історичний момент: у Китаї парам дозволили мати 3 дітей

Китай змінив політику обмеження народжуваності та дозволив сім'ям заводити до 3 дітей. До такого кроку вдалися через загрозу демографічної кризи на тлі старіння нації.

Китайська влада вирішила відмовитися від "політики 2 дітей", яку впровадили у 2015 році.

Читайте також Бомба уповільненої дії: чим небезпечна для Китаю демографічна криза

Китайцям дозволили мати 3 дітей

Відтепер китайські пари через загрозу демографічної кризи зможуть народжувати до 3 дітей. Відповідний крок – спроба зупинити старіння нації та зменшити уповільнення економіки.

Експерти заявляють, що рівень народжуваності в Китаї значно нижчий, ніж необхідно для заміни покоління. Це означає, що до 2050 року понад 25% населення країни будуть старшими за 65 років.

Така відчутна перевага пенсіонерів над людьми, які працюватимуть, загрожує серйозними проблемами китайській економіці та соціальній сфері.

Політика обмеження народжуваності у Китаї: що відомо

Обмеження щодо кількості дітей у сім'ї в Китаї запровадили у 1970-х роках. Воно передбачало формулу "одна сім'я – одна дитина". Втім, у 1980 році заборона була пом'якшена, і сільським родинам дозволили народжувати другу дитину, якщо першою була дівчинка.

У 2013 році парам, у яких один із батьків є єдиною дитиною в сім'ї, дозволили мати другу дитину.

А з 2015 року всім сім'ям дозволили мати 2 дитини. Обмеження мали низку винятків і за законом вони не повинні були застосовуватися до етнічних меншин.

У 2019 році народжуваність у країні впала до найнижчого рівня за весь час існування Китаю.