Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС
28 лютого 2022 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:"Слуга народу"
Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Євросоюзі.
Разом з президентом в цей момент були прем'єр-міністр Денис Шмигаль та спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Важливо Україна має вступити до ЄС, ми хочемо її там бачити, – голова Єврокомісії
Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про ЄС, має честь подати заявку на членство у Європейському союзі,
– мовиться у заяві.
Нагадаємо, що у зв'язку з останніми подіями Україну хочуть бачити в ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наша держава має вступити в ЄС.
Заявка на вступ до ЄС / Документ ОП