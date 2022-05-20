Історичний та надважливий крок, – "слуга народу" про 40 мільярдів для України від США

20 травня 2022 , 21:31
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Сенат Конгресу США схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Це надважливий та історичний крок з боку американських партнерів.

Про це 24 каналу розповіла депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна, яка разом з українською делегацією перебуває у Вашингтоні. 

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"Найкращим результатом, з чим я вітаю усіх українців, є рішення Сенату США про підтримку України – виділення додаткової допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Це надважливий та історичний крок з боку наших американських партнерів", – зазначила депутатка. 

Робота делегації України у США

За словами Бардіної, українська делегація у США протягом тижня говорила з конгресменами про підтримку держави, адже ми потребуємо можливості якнайшвидше відбивати атаки російських військових та деокупувати українські території.

Цей меседж ми тут і поширюємо про додаткову допомогу, додаткову зброю, аби мати можливість якомога швидше відбивати наші території і втрачати якомога менше наших людей, наших бійців,
– розповіла депутатка. 

Нагадаємо! Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Завдяки цьому США зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

40 мільярдів для України від США: що відомо

  • Палата представників Конгресу США 10 травня ухвалила законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів. Варто зауважити, що Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів допомоги, але конгресмени збільшили запропоновану суму.
  • Після цього Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення у прискореному режимі законопроєкту. Процедуру заблокував республіканець Ренд Пол. Він вимагав додати до документа пункт про аудит витрат федеральним інспектором.
  • Однак 19 травня Сенат таки підтримав законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів військової та економічної підтримки.
  • За документ проголосували 86 сенаторів. Водночас проти цього рішення виступили 11 осіб. Тепер документ має підписати Джо Байден.
  • Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер наголосив, що США виконають свою обіцянку підтримувати народ України. За його словами, 40 мільярдів допомоги задовольнить великі потреби українського народу, який бореться з російськими окупантами. 

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Автор: Тетяна Кійовська