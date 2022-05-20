Історичний та надважливий крок, – "слуга народу" про 40 мільярдів для України від США

Сенат Конгресу США схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Це надважливий та історичний крок з боку американських партнерів.

Про це 24 каналу розповіла депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна, яка разом з українською делегацією перебуває у Вашингтоні.

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"Найкращим результатом, з чим я вітаю усіх українців, є рішення Сенату США про підтримку України – виділення додаткової допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Це надважливий та історичний крок з боку наших американських партнерів", – зазначила депутатка.

Робота делегації України у США

За словами Бардіної, українська делегація у США протягом тижня говорила з конгресменами про підтримку держави, адже ми потребуємо можливості якнайшвидше відбивати атаки російських військових та деокупувати українські території.

Цей меседж ми тут і поширюємо про додаткову допомогу, додаткову зброю, аби мати можливість якомога швидше відбивати наші території і втрачати якомога менше наших людей, наших бійців,

– розповіла депутатка.

40 мільярдів для України від США: що відомо

Палата представників Конгресу США 10 травня ухвалила законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів. Варто зауважити, що Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів допомоги, але конгресмени збільшили запропоновану суму.

Після цього Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення у прискореному режимі законопроєкту. Процедуру заблокував республіканець Ренд Пол. Він вимагав додати до документа пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Однак 19 травня Сенат таки підтримав законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів військової та економічної підтримки.

За документ проголосували 86 сенаторів. Водночас проти цього рішення виступили 11 осіб. Тепер документ має підписати Джо Байден.

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер наголосив, що США виконають свою обіцянку підтримувати народ України. За його словами, 40 мільярдів допомоги задовольнить великі потреби українського народу, який бореться з російськими окупантами.

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