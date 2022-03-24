Історичний проєкт, – Зеленський запросив Швецію взяти участь у відбудові України після війни

Росія цинічно знищує цілі українські міста. Вже зараз потрібно думати про відбудову нашої держави після цієї війни.

Президент Володимир Зеленський закликав Швецію долучитися до відновлення України. Він звернувся зокрема до шведських архітекторів, повідомляє 24 канал.

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"Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ взяти участь у цьому історичному проєкті", – наголосив Зеленський.

Швеція може взяти шефство над будь-яким містом

Він зауважив, що Україна була прекрасною, але тепер стане великою.

Великим проєктом відновлення заради людей, заради розвитку нашої країни, заради всієї Європи я запрошую вас продемонструвати світу, що війна не дає результату,

– висловився український президент.

Зеленський відзначив, що Швеція – перша країна, якій влада нашої держави пропонує такий проєкт.

"Ви можете взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю, щоб їх відновити. Впевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес, любов до життя, вміння організувати простір – в інтересах людей", – додав президент.

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