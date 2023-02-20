Поки Ван Ї у Москві: чому візит Байдена відбувся саме зараз і як це вплине на союзників

Джо Байден здійснив свій візит до Києва, аби продемонструвати підтримку України з боку США напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії. Поїздку Байдена тримали в суворій таємниці навіть для частини його власної адміністрації. Було очевидно, що Київ очікує високих гостей, проте до останнього ніхто не очікував, що кияни побачать на Михайлівській площі саме президента США.

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським та відразу зробив кілька позитивних заяв щодо постачань зброї, нових санкцій проти Росії та фінансової підтримки України. Зі свого боку, Зеленський наголосив, що візит Байдена матиме відображення на полі бою. 24 Канал проаналізував, чому візит Байдена є таким важливим, а також до чого тут Китай.

Цікаво Вперше за 15 років: чому візит Байдена важливий і символічний

Як Європейське турне Байдена несподівано завело його до Києва

Візит Джо Байдена в столицю України відбувся таємно, з міркувань безпеки. Президент США залишив Вашингтон без попередження, хоча ще в суботу його бачили разом з дружиною в ресторані, пише The New York Times. У Байдена був запланований візит до Варшави 21 лютого, а офіційні особи неодноразово заперечували будь-які інші плани або зміни маршруту. При цьому, в неділю Білий Дім навіть опублікував розклад президента на понеділок де було вказано, що він все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері сідатиме на літак до Польщі.

Водночас було очевидно, що Володимир Зеленський таки зустрінеться з Джо Байденом, поки той перебуватиме в Європі. Можливими локаціями для цієї зустрічі називали Варшаву, польсько-український кордон і навіть Львів. Проте, як виявилося, Байден наполягав на тому, щоб поїхати саме до Києва, навіть попри прохання його найближчого оточення зайвий раз не ризикувати.



Джо Байден та Володимир Зеленський у Києві / фото NYT

За словами Джима Ла Порта, з журналу Rolling Stone, який дізнався про візит заздалегідь та якого попросили тримати це в таємниці, президенту США Джо Байдену представили "широкий план" щодо поїздки в Україну. Втім, як повідомляє видання, Байден особисто наполягав на тому, щоб відвідати саме Київ – столицю України, що стала символом опору російському вторгненню в перші тижні війни.

У New York Times пригадали й інші візити президентів США в охоплені війною країни. До прикладу, в 2003 році Джордж Буш таємно поїхав до Іраку, коли навіть співробітники його секретної служби були впевнені, що він перебуває на своєму ранчо у Техасі. А вже в 2010 році Барак Обама таємно поїхав до Кабула – столиці Афганістану. Різниця тих поїздок із візитом Джо Байдена полягає в тому, що на території України немає регулярних американських військ, крім кількох людей, які охороняють посольство, тож за безпеку президента США повністю відповідала Україна.Сам Джо Байден неодноразово до цього відвідував Україну та загалом є рекордсменом в українських відрядженнях серед американських високопосадовців. Втім, до цього, Байден здійснював візити до Києва не в статусі президента США. За часів Барака Обами він працював в його адміністрації віцепрезидентом. При цьому, це загалом перший візит президента США в Україну з 2008 року, адже Барак Обама за дві свої каденції так і не спромігся відвідати Україну, як і його наступник – Дональд Трамп.

Перша поява Джо Байдена на публіці, коли вони разом з Володимиром Зеленським прогулювалися Михайлівською площею, збіглася з масштабною повітряною тривогою в Україні. Росіяни підняли свої винищувачі на території Білорусі задля чергових погроз, однак на щастя, обійшлося без обстрілів.

Про що домовлялися Байден і Зеленський

Відразу після того, як візит Джо Байдена в Київ перестав бути таємним, Білий Дім опублікував повідомлення, де стисло описав мету візиту президента США. Там вказано, що Байден приїхав напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб підтвердити непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе нас пережити. Але він глибоко помилявся. Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, які допоможуть захистити український народ від повітряних бомбардувань,

– йдеться в заяві Білого Дому.

Трохи пізніше Джо Байден та Володимир Зеленський виступили на спільній пресконференції, де американський лідер визнав, що не лише Путін на початку війни помилявся в спроможності України захистити себе, весь світ очікував гіршого фіналу, але українці вистояли та продовжують перемагати на полі бою.



Джо Байден та Володимир Зеленський під час пресконференції / фото NYT

Це найбільша наземна війна у Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви й надалі перемагатимете,

– сказав Джо Байден.

Джо Байден наголосив, що ця "жорстока і несправедлива війна" ще далека від перемоги, а попереду будуть "дуже важкі дні, тижні та роки". Однак, загарбницька війна Владіміра Путіна зазнала краху, наголошує Байден, і прямим доказом цього є те, що президент США сьогодні стоїть у Києві разом з президентом України. Джо Байден пообіцяв довгострокову та непохитну підтримку України з боку США.

Водночас Байден заявив про додатковий пакет підтримки для України на суму в 500 мільйонів доларів, деталі якого оголосять вже завтра, в межах його поїздки до Варшави. Зокрема, Сполучені Штати планують ввести додаткові санкцій проти Росії та осіб, пов'язаних з її військовою машиною.

Володимир Зеленський наголосив, що цей візит Джо Байдена матиме відображення на полі бою. Президент України також подякував за ухвалення рішень про передачу Україні танків Abrams та систем ППО Patriot. Зеленський повідомив, що під час розмови з Байденом порушував питання постачань далекобійних ракет та інших типів зброї, які Україна досі не має.

Цей візит президента США в Україну, перший за п'ятнадцять років, є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин,

– заявив Володимир Зеленський.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що обидва президенти були дуже задоволені візитом, а сам факт приїзду Байдена можна назвати перемогою та прямим сигналом для Кремля. Зрештою, Кулеба також назвав візит президента США історичним.

Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!

– наголосив Дмитро Кулеба.

Після шестигодинного візиту, кортеж Джо Байдена покинув столицю України. Наступна зупинка президента США – Варшава, де він має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Для чого Ван Ї відвідує Москву

Очікується, що Байден може оголосити про збільшення контингенту американських військ у Східній Європі, а також про підсилення польської армії, адже Варшава також відчуває загрозу з боку Владіміра Путіна та його васала Алєксандра Лукашенка. Питання допомоги для України також підійматиметься на зустрічі президентів Польщі та США.

Паралельно з візитом Джо Байдена в Київ, відбулася ще одна закордонна поїздка. Високопоставлений китайський дипломат Ван Ї поїхав до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним. Напередодні цієї поїздки американці заявили, що мають інформацію про наміри Китаю розпочати постачання зброї в Росії та застерегли їх від цього кроку, адже це може зруйнувати й без того хиткі відносини між США та Китаєм.

Китай відреагував на звинувачення Вашингтона доволі жорстко та закликав США не втручатися у відносини між Пекіном та Москвою. Вони підкреслили, що партнерство Китаю та Росії ґрунтується на "неприєднанні, неконфронтації і ненаціленості на треті сторони".

Сполучені Штати не в тому становищі, щоб висувати вимоги до Китаю. Ми ніколи не погодимося з тим, щоб США вказували пальцем на китайсько-російські відносини або навіть примушували нас,

– заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував поїздку Ван Ї до Москви та закликав Китай до "прагматизму". У своєму інтерв'ю для Die Welt Зеленський наголосив, що в тому випадку, якщо Китай дійсно вирішить об'єднатися з Росією, це може привести нас до світової війни.

Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Російську Федерацію в цій війні. Насправді я б хотів, щоб Китай був на нашому боці. Однак на цей момент я не думаю, що це можливо,

– заявив президент України.

Поїздка представника Китаю до Москви відбувається у той момент, коли Пекін готується викласти свої пропозиції щодо можливого "політичного врегулювання" війни в Україні. Швидше за все, Ван Ї спершу збирається викласти китайський "план миру" Владіміру Путіну.



Владімір Путін та Ван Ї/ фото Кремля

Китай дійсно має певні важелі тиску на Росію, проте навряд чи ця "мирна угода" корелюватиметься з вимогами України про звільнення всієї території нашої держави від окупантів, хоча за попередніми даними, Китай врахував у своїй пропозиції "принципи суверенітету, територіальної цілісності та Статут ООН".

З іншого боку, Китай таким чином демонструє свою залученість до проблеми війни в Україні та напередодні свого візиту в Москву Ван Ї вперше назвав це не "конфліктом", а саме "війною". Китай намагається створити противагу США та виставити американців розпалювачами війни, пропонуючи зі свого боку мирні ініціативи. Втім, дієвість такої пропозиції залишається під сумнівом.

Ознайомлені з планом Китаю європейські чиновники описали його, як доволі розмитий та недієвий, проте відзначили й позитивні пропозиції, до прикладу, демілітаризацію атомних електростанцій або неприпустимість ядерного шантажу. Втім, наскільки Путін буде готовий повністю вивести свої війська з Запорізької АЕС або припинити розкидати ядерні погрози, поки незрозуміло.

Візит Байдена має підсилити підтримку України з боку союзників

Вже в п'ятницю, 24 лютого має відбутися віртуальний саміт Великої Сімки. Прем'єр-міністр Японії, країни, яка цього року й організовує зустріч, заявив, що саміт G7 буде присвячений річниці російсько-української війни та запросив на нього президента України Володимира Зеленського. При цьому, Японія вже оголосила про рекордно великий пакет фінансової підтримки України на суму в 5,5 мільярда доларів.

Ймовірно, візит Байдена у Київ мав на меті дати додатковий поштовх союзникам та забезпечити посилення військової та фінансової підтримки для України, адже війна переходить до своєї вирішальної фази, як повідомляє Пентагон та українське Міноборони. Володимир Зеленський заявив, що під час діалогу з Байденом тема нових постачань зброї все ж підіймалася, тож можливо Захід готується до передачі далекобійних ракет.

Євросоюз теж не стоїть осторонь. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликає забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів, перш за все, артилерійськими. Боррель наголошує, дуже важливо, щоб Україна отримала паритет в артилерійській боротьбі з російськими загарбниками. Головний дипломат ЄС закликає країни-члени вирішити проблему боєприпасів для України в найближчі кілька тижнів.

Вже в березні відбудеться екстрена зустріч міністрів оборони та закордонних справ країн Євросоюзу, де планують обговорити прискорення постачання боєприпасів для України. Ймовірно, поїздка Джо Байдена до Києва надасть союзникам в Європі додатковий поштовх для термінового вирішення цієї проблеми.

Візит Джо Байдена в Київ можна назвати по-справжньому історичним. Усі непрямі сигнали від самого Байдена та Володимира Зеленського натякають на те, що незабаром ми побачимо доволі неочікувані рішення, які допоможуть Україні поставити крапку у війні та територіальних амбіціях Росії.