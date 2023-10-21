Дорослішав в окупованому Алчевську: неймовірна історія захисника, який ненавидів Україну
Джерело:Дмитро Комаров
У хаосі російсько-української війни подекуди трапляються неймовірні історії. Так, хлопець, який дорослішав в окупованому Алчевську на Луганщині та ненавидів Україну, тепер захищає її зі зброєю в руках.
Про нього розповів журналіст Дмитро Комаров у своєму документальному проєкті "Рік. Харківщина".
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Росіяни окупували Алчевськ ще 2014 року, але юнак жив у рідному місті до 2021-го. Потім він переїхав до Харкова, щоб здобувати вищу освіту.
Я вірив у те, що "Азов" – це нацисти, українська армія робить якісь погані речі,
– зазначив хлопець.
Ба більше, він хотів воювати на боці незаконних угруповань, але тепер захищає Україну від них у лавах Нацгвардії.
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"Усі ми ростемо й починаємо розуміти, що десь нас обманювали, десь щось недоговорювали. Коли я приїхав в Україну, побачив, що все, що мені казали, насправді не так", – поділився юнак.
Так, хлопця вважали не ворогом, а таким самим українцем, і він закохався у свою країну. У день початку повномасштабного вторгнення юнак зрозумів, що має стати на її захист.
Він має знайомих, які воюють проти України, але з ними не спілкується. На інтерв'ю він приховував обличчя через страх за своїх батьків, які залишились на окупованій території.
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