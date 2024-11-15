Чи є загроза вторгнення росіян на Чернігівщину: заява ЦПД

Ворожі телеграм-канали у п'ятницю, 15 листопада, поширили фото, на яких росіяни нібито перетнули кордон з Чернігівською областю та біля села Грем'яч встановили свій прапор. У Центрі протидії дезінформації прокоментували цей випадок.

Наразі загрози вторгнення росіян на Чернігівщину немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Інформація про Грем'яч брехлива, – ЦПД

Андрій Коваленко, зауважив, що росіяни не переходили зруйнований міст через річку Судость поблизу Грем'яча.

"Тому від початку інформація є брехнею", – наголосив глава ЦПД

Він нагадав, що у червні 2024 року була схожа історія з Рижівкою на Сумщині, де "хтось десь з'явився, зняв прапор і втік".

Ніякої загрози вторгнення на Чернігівщину немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ. Історія про Грем'яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога. У той же час після такої інформаційної історії з Рижівкою ворог втратив Суджу на Курщині. Тому…

– написав Коваленко.

Нагадаємо, що у ДПСУ також наголосили, що росіяни не переходили міст і не заходили в село Грем'яч.