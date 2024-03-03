"Фізично не могла розмовляти": історія дружини бійця, який отримав важке поранення

До повномасштабного вторгнення Олег Гринченко з Кривого Рогу був підприємцем, займався скелелазінням і створив найвищий скеледром в Україні. Однак, коли Росія напала на нашу державу, вирішив добровільно приєднатися до піхотного підрозділу.

Після півтора року служби "на передовій" в автомобіль, де знаходилися він та його товариші, влучила ракета, запущена окупантами. Його дружина Ольга Гринченко поділилася із ведучим 24 Каналу Владиславом Новіковим, як вони переживали переломний момент у своїй родині після травми чоловіка.

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Про поранення повідомив побратим

Ольга Гринченко розповіла, що повідомлення про поранення Олега стало величезним шоком для неї. Вона розуміла, що вже тривалий час чоловік перебуває в активних бойових діях, що він не далеко від лінії фронту, а саме на ній. Вона розуміла, що може трапитися будь-яка подія. Їй допомагало читання. Жінка знаходила багато інформації про психологічну самодопомогу.

"Наприклад, той факт, що в нашій країні вже багато людей з інвалідністю, і ми самі мусимо змінювати ставлення до поранених і до людей з інвалідністю в такому форматі, щоб переходити від жалю до того, що ми це все витримаємо, все можна покращити, якщо є життя, це саме головне", – сказала Ольга Гринченко.

Того дня, коли Олега поранили, вона з дочкою була у приємному очікуванні, адже чекали його додому через кілька днів. У воїна планувалось якесь навчання чи коротка відпустка. Вони не бачилися з березня.

Той момент обірвав друг-військовий, який повідомив Ользі про те, що сталося поранення. Він сказав дружині, що Олег Гринченко самостійно зміг вийти та його вже везуть в лікарню Мечникова.

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Жінка розуміла, що раз він знайшов в собі сили вийти з місця події, і що його вже везуть, аби надати професійну медичну допомогу, є дуже-дуже великі шанси, що життя врятують й все буде максимально відновлено.

Звістка стала справжнім шоком

За словами Ольги Гринченко, до такого можна готуватися, але неможливо підготуватися. Це був шок, страх та великий стрес. Але в їхньому випадку те, що досить швидко вони змогли приїхати до Олега в лікарню, і в цей же день побачити його, то це, звісно, надало більше впевненості. Дружина змогла перейти зі стану шоку в стан розв'язання питань щодо його здоров'я.

Так, кілька днів я не могла фізично з кимось спілкуватися, окрім близького когось із друзів, буквально це 3 – 4 людини. Я розуміла, що всі хотітимуть підтримати нас, але на той час я просто фізично не могла розмовляти, мені треба було цей процес пройти самій. І навіть я просила, щоб мені писали, це було легше, ніж розмовляти навіть телефоном,

– наголосила Ольга.

Якщо є життя – інше можна покращити

Після лікарні Мечникова, хоч Олег був у реанімації, але в нього був стабільний стан, його перевезли через добу на Вінниччину в обласну лікарню. Там дуже потужне опікове відділення, а саме з його пораненням, треба було лікувати опіки. Того ж дня Ольга з дочкою приїхала до нього. Дружина весь час була поруч, що з кожним днем давало сили.

У захисника Олега Гринченка діагностували опіки обличчя, черепно-мозкову травму й він втратив око. Станом на серпень 2023 року йому зробили вже 5 операцій на Вінниччині.

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"Ми бачили просто на власні очі, що наскільки в нас класні, круті лікарі, наскільки вони професійні, і наскільки вони реально роблять все можливе і неможливе для того, щоб відновити здоров'я", – зазначила Ольга Гринченко.

До того ж, у сім'ї була внутрішня впевненість, тому що, знаючи характер одне одного, вони розуміли – якщо життя є, все інше вони зможуть покращити.

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