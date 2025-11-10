Тепер "Deep" став пілотом ударного відділення групи "Лемберг", що виконує вильоти FPV-камікадзе для ураження ворожої техніки, укриттів та живої сили, повідомляє 24 Канал.

Як працюють оператори БпЛА?

"Deep" воював на Покровському напрямку. Його група здобула чимало трофеїв – від ворожих вантажівок і гармат до танка.

Для нас це був звичайний день. Росіяни намагалися просочитися малими групами. Ми спостерігали, передавали дані. Раптом помітили танк, який пробував нестандартно атакувати наші позиції. Ворожій броні збили гусінь – це полегшило задачу,

– розповів боєць.

Тоді військові вирішили працювати двома дронами: цілили під дуло, у місце механіка, а другим фактично зайшли всередину.

Як наслідок, боєкомплект здетонував.

Видовище гарне й ефектне – коли відриває башту, і вона, як у кіно, відлітає від основи,

– пригадує "Deep".

За словами військового, на фронті ситуація змінюється щогодини: іноді на один український дрон припадає до п'яти ворожих. Утім, львівські гвардійці продовжують утримувати перевагу.

Пілот розповів, що якось їм вдалося засікти позицію російських операторів дронів – "мавіководів". Він помітив дерев'яну палку у незвичному місці, а після перегляду відео військові зрозуміли, що це, ймовірно, основа антени.

Тоді вони знову підняли дрон і відпрацювали по цілі. Після цього, за словами бійця, на тому місці понад місяць ніхто нічого не встановлював.

Як розповів Андрій, найбільше військових мотивує відчуття спільної сили.

Під час штурму ворог проривався на мотоциклах. Піхота потім казала, що відчула друге дихання, коли побачила, що працюють свої дронщики. Коли таке чуєш – це найкраще визнання,

– додав він.

Сили оборони продовжують завдавати ударів ворогу