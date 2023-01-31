Рятувала чужу дитину, поки її сина витягав тренер: історія сім'ї, що втратила дім у Дніпрі

Жителька Дніпра Надія Ярошенко у день, коли російська ракета влучила по її будинку, рятувала дітей. Жінка працює медиком. Однак її 12-річний син також опинився у пастці.

Ракета, яка зруйнувала житло Надії з сином Ростиславом, змусила їх почати життя наново. Журналісти розповіли історію сім'ї в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Сина Надії врятував його тренер

Трагедія змусила Надію по-іншому подивитись на людей, які її оточують. Дійсно, спільне горе об'єднало дніпрян. Попри загрозу обвалу будинку, сотні людей кинулись розбирати завали. Вони голіруч розтягували автівки, аби дати дорогу рятувальникам.

Поки жінка на операції рятувала чужу дитину, її сина, 12-річного Ростислава, витягав з-під завалів колишній тренер Юрій Васецький. Він опинився поруч. Чоловік пригадує, що по решітці заліз на третій поверх, поки його страхували інші очевидці. Звідти і врятував дитину.



Дитину врятував тренер / Скриншот з відео

Надія була розчулена допомогою

Далі добрі справи лише множились. Батьки маленьких пацієнтів Надії безкоштовно дали їй не тільки житло, а все, що могло знадобитись родині у перші дні.

Біля під'їзду мене зустрічали батьки моїх пацієнтів. З різних сімей. Вони стояли з ковдрами, з подушками. Я була вражена та розчулена. Я плакала,

– розповіла Надія.

Зараз жінка з сином живе у чужій домівці та, попри все, тримається. Каже, що тепер мусить починати життя з нуля.



Надія з сином Ростиславом / Скриншот з відео

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