Історія, як у кіно: бойовий медик взяв у полон вісім окупантів – епічне відео

Про цей випадок можуть зняти фільм. Ми уже готові писати сценарій для Netfix. А все тому, що наш мужній медик взяв у полон вісьмох окупантів. І це просто треба бачити на власні очі.

Російські військові вкотре довели, що вони найкраще вміють хіба красти. Але цього разу їм не поталанило, бо далеко з награбованим вони не пішли.

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Хотіли поцупити форму з-під носа

Наші військові саме отримали новеньку форму. Але оскільки бої тривають, то часу на розбирання обнов у них просто не було. Тож хлопці вбрання залишили на потім та розійшлись по своїх позиціях.

Пізніше військовий медик повернувся, щоб щось з одягу собі взяти. І тут він побачив дивну картину. У формі українських військових уже копирсаються загарбники. Він довго не думав і просто взяв у полон окупантів. Так, восьмеро бійців "другої армії світу" не дали раду одному військовому медику.

Невдовзі до медика прийшли побратими. Не стримував емоцій командир. Його обурило те, що окупант нахабно взув його берці.

Відразу ж обмовимось, щоТож, будь ласка, приберіть дітей, вагітних, а також людей з тонкою душевною організацією.

Військовий медик узяв у полон вісьмох окупантів: дивіться відео 18+

Зауважимо, що цим вісьмом ще дуже поталанило. Чого не скажеш про тих російських військових, які щоденно поповнюють статистику втрат ворога.

Знищено вже майже 34 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось знищити 33 800 російських загарбників. Причому, за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів.

Щоденно у ворога скорочується кількість техніки. Уже на балансі "другої армії світу" на 1477 танків, 3588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню, 98 одиниць ППО менше.

Крім того, на брухт вдалось перетворити 216 літаків, 181 гелікоптер, 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 суден, 2527 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.