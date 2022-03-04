Історія Європи запам'ятає це назавжди, – Зеленський про 9 днів війни

Володимир Зеленський увечері 4 березня звернувся до українців. Він заявив, що країна витримала вже 9 днів темряви та зла. Це – у 3 рази більше, аніж темрява та зло розраховували.

Президент наголосив, що українці відповіли на вторгнення, як уміють у моменти найвищої небезпеки: героїзмом, солідарністю та взаємодопомогою. Українці відповіли по-українськи.

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Так, що історія Європи запам'ятає це назавжди. Говоритиме про це дітям. Покаже онукам,

– запевнив український лідер.

Зеленський заявив, що весь континент знатиме Харків, Чернігів, Суми, Волноваху, Маріуполь, Миколаїв та багато інших прекрасних та живих українських міст. Вони витримали найстрашнішу з часів Другої світової війни навалу.

Український лідер звернув увагу: він говорить "витримали", попри те, яка ситуація цієї хвилини у тому чи іншому місті. Бо стратегічно усе зрозуміло: українці – єдині. Від Ужгорода до Харкова. Від Києва до Херсона.

"Українці ганяють ворога під Києвом. Б'ють за Охтирку. Карають за Гостомель. Помстяться за Херсон. Наш Херсон! Український Херсон", – підсумував Зеленський.

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