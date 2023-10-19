Росіяни хотіли застрелити: історія незламного захисника, який втратив ноги та руку на війні

Данило Мельник – 20 річний захисник, який втратив на війні ноги, руку та чотири пальці. Він став центральною фігурою відвертої фотопроєкту Sculptures Series, який має на меті показати військових, які залишилися без кінцівок внаслідок російської агресії.

Відомо, що 7 березня 2022 року він потрапив у російську засідку у Бородянському районі на Київщині. Однак навіть пораненим він продовжував давати відсіч ворогу.

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Сила духу попри всі перепони

Данило Мельник, якому виповнилося всього 20 років, потрапив до російського полону з сильними ранами та обмороженнями. Окупанти навіть пропонували застрелити його, нібито щоб "не мучився". Однак Данило вирішив, якщо він досі залишається живий, то зможе впоратися з цим.

У полоні окупанти постійно казали Данилу, що вб'ють і кожного дня військовий очікував, що його життя може обірватися. Навіть російські медики пропонували "вколоти більше", щоб той помер легко – але хлопець не здавався.

Захиснику ампутували дві ноги, руку та 4 пальці на іншій руці. Весь березень та квітень він мерз та жив без їжі. Внаслідок обмороження його кінцівки гнили живцем – доки їх не ампутували.

Фотографиня Марта Сірко, яка знімала Данила також вирішила наголосити на важливому і цікавиться, чи не стане такої молоді, як цей хлопець, менше. Вона вдячна захиснику за його оптимізм.

Я тобі неймовірно вдячна за твій позитив та щиру любов і я вірю, що таких як ти з такими поглядами буде більше і ми зможемо будувати правильну країну з правильними переконаннями та поглядами,

– написала Марта Сірко.

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