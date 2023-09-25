ЗСУ можуть здійснити значний прорив на Півдні за 3 ключових умов: аналіз ISW

Збройні Сили України можуть здійснити значний прорив на південній лінії фронту. Однак для цього є три ключові умови.

На сьогодні український контрнаступ перебуває у надзвичайно динамічній фазі. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Як ЗСУ можуть здійснити значний прорив на Півдні

Українські сили можуть здійснити значний прорив на південній лінії фронту, якщо виконаються кілька ключових умов:

Російські сили не мають необхідних резервів або бойової потужності для підтримки російської оборони в західній частині Запорізької області

Українські сили зберігають достатню бойову потужність, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової потужності Росії

Російські оборонні позиції не настільки сильно заміновані чи добре підготовлені, як укріплення, які пробили українські сили

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ISW оцінює, що російські військові не мають достатніх сил, розгорнутих у західній частині Запорізької області, щоб повністю укомплектувати свою глибинну оборону, і що українські сили повинні мати змогу швидше діяти через російські польові укріплення, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані.

Операції України в Бахмуті утримували російські війська на сході України та подалі від південного фронту та допомогли запобігти створенню стратегічного резерву. Залишається незрозумілим, чи мають українські сили достатньо резерву сил і бойової потужності, щоб продовжувати наступальні дії на Півдні, поки російська оборона не прорветься, щоб ефективно використати оперативний прорив. Також залишається незрозумілим, наскільки сильно заміновані чи добре підготовлені російські позиції на південь від нинішнього району бойових дій,

– зазначили аналітики.

ЗСУ зупинили окупантів під Авдіївкою

Нагадаємо, що Росія намагалася вести наступ біля Кліщіївки й Андріївки у Донецькій області. Крім цього, ворог також намагався повернути втрачені позиції під Авдіївкою.

Водночас ворог намагався атакувати позиції наших військ на Сході. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області.

Окрім цього, противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, ворог також намагався відновити свої втрачені позиції на Авдіївському напрямку. Але російську армію зупинили воїни Збройних Сил.