Росія може вдатися до наступальних дій навесні, – ISW
Джерело:ISW
Військові експерти неодноразово зазначали, що окупанти наступатимуть знову. Мовиться про найближчі місяці.
Українська розвідка стверджує, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа. Ці твердження частково підтверджують прогнози американських аналітиків про початок рішучих дій окупантів у найближчі місяці.
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Ця весна буде вирішальною
Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що весна 2023 року стане вирішальною у війні. Також він підтвердив, що розвідка зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до "великого наступу" на Донбасі.
Скібіцький також наголосив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі, чи півдня України.
Оцінки представника ГУР підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії у війні. Також американські аналітики наголошують на постійній підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Україна не втратить ініціативи на полі бою.
Можливість повторного наступу росіян: коротко
- Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що росіяни намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також вони намагатимуться захопити Запоріжжя, бо так записали у своїй конституції й захочуть відрізати Харків від України. Окремим залишається питання наступу з Білорусі.
- Бен Ходжес – колишній командувач військами США в Європі – заявив, що не бачить перспектив успіху російських окупантів. Загарбники мали всі можливі переваги у війні. Водночас вони не можуть досягнути результатів. Зокрема, біля Бахмута Росія втрачає тисячі людей. Захопити місто ворогу не вдалося.
- В інтерв'ю німецькому телеканалу Володимир Зеленський розповів, що Владімір Путін думає, з якого напрямку наступати, а в Україні думають, де захищатись.
- Віцемаршал британської авіації у відставці Шон Белл вважає, що Росія здійснить новий наступ у найближчі тижні.