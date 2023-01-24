Росія може вдатися до наступальних дій навесні, – ISW

Військові експерти неодноразово зазначали, що окупанти наступатимуть знову. Мовиться про найближчі місяці.

Українська розвідка стверджує, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа. Ці твердження частково підтверджують прогнози американських аналітиків про початок рішучих дій окупантів у найближчі місяці.

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Ця весна буде вирішальною

Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що весна 2023 року стане вирішальною у війні. Також він підтвердив, що розвідка зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до "великого наступу" на Донбасі.

Скібіцький також наголосив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі, чи півдня України.

Оцінки представника ГУР підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії у війні. Також американські аналітики наголошують на постійній підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Україна не втратить ініціативи на полі бою.

Можливість повторного наступу росіян: коротко