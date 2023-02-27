Це шокувало Путіна: в ISW пояснили, як "сво" перетворилася для Росії на тривалу й болісну війну

Перед початок та у перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну президент Росії Владімір Путін покладався на невелику кількість військових потужностей та блискавичне захоплення нашої держави. Однак згодом йому все ж довелось проводити набір добровольців, а потім ще й – часткову мобілізацію. Західні аналітики відповіли на питання, "а що ж сталося".

Як констатували експерти, ще від травня 2022 року кремлівський диктатор проводить безрезультатні добори в "другу армію світу" з людей, які хочуть загинути в Україні добровільно. Окрім того, у вересні йому довелось розпочати часткову мобілізацію, адже справи на фронті були дуже кепські.

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Поразки та Росії та невдалі спроби набрати добровольців

Власне, нестача живої сили стала відчутна для командування ворожого війська вже на третій місяць великої війни. Тоді й припинився наступ загарбників на Харків і на лінії Ізюм-Слав'янськ – хватило в росіян влітку 2022 року сил лише для несуттєвих просувань на Сєверодонецько-Лисичанському напрямку.

Нездатність російських військ продовжувати наступ як на Сєвєродонецьк-Лисичанськ, так і на Слов'янськ відображала серйозні обмеження російської бойової потужності. Російські ветеранські спільноти, мабуть, дійшли такого ж висновку і закликали Путіна та міноборони Росії негайно оголосити часткову мобілізацію,

– написали в ISW.

Окрім того, там констатували, що Путін тоді проігнорував це прохання – ймовірно, через те що воно, на його думку, могло б викликати невдоволення в суспільства – однак дозволив більш активно вербувати на фронт добровольців.

Як зазначають аналітики, ультранаціоналістичні групи Росії після розгрому "другої армії світу" весною 2022 року почали критикувати Путін та міноборони за відсутність рішучості. Зокрема, йдеться про такі організації як оперативна група "Русич" і Російський імперський рух. До речі, саме вони, ймовірно, вербували військових-резервістів та усіх "небайдужих" для проведення операцій.

Цікаво, що не тільки ультранаціоналісти Росії намагалися створювати добровольчі батальйони, а й свого часу це робило також саме міноборони ворожої держави. Власне, Шойгу активно залучав добровольців до лав підрозділу БАРС, однак не сказати, що це мало якийсь приголомшливий успіх.

Поворотною точкою став контрнаступ

На думку фахівців з Інституту вивчення війни, саме звільнення українською армією окупованих територій Харківщини у перші тижні вересня 2022 року дали чітко зрозуміти Путіну, що "спеціальна воєнна операція" йде зовсім не за планом для Росії.

Масштабний контрнаступ ЗСУ в Харківській області від 6 до 11 вересня, ймовірно, шокував Путіна. Він зрозумів, що йому потрібно було віддати наказ про мобілізацію,

– наголосили експерти.

Через деякий час диктатору довелось також збагнути, що залучення росіян до служби у війську насильницькими методами ні до чого хорошого призвести не може. Тому й він дозволив ПВК "Вагнера", яку контролює Євгеній Пригожин, розширюватись. Робили вони це, вербуючи у свої лави ув'язнених.

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Усі плани провалились: Росія лише втрачає своїх військових

Однак, якби не старався Путін, – залучаючи до війни добровольців, оголошуючи мобілізацію та розв'язуючи руки вагнерівцям, – усе одно за більш як за рік від початку повномасштабного вторгнення ніякого позитивного результату від таких дій він не отримав.

Росія лише кожного дня втрачає своїх солдатів. Станом на 26 лютого було відомо, що на Концерт до кобзона відправилось 148 130 осіб. Лише за минулу добу – 660 окупантів.

Варто сказати, що уже від серпня найгарячішою точкою на полі бою залишається Бахмут. Путін щодня втрачає на цьому напрямку по 500 своїх солдатів, за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова.

Окрім того, в окуповану Горлівку на Донеччині росіяни змушені звозити сотні тіл вагнерівців і російських військових. Як повідомили в Генштабі, морги цього населеного пункту переповнені вщент.



Втрати ворога за рік широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу (дані станом на 24.02.23)