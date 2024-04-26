"Вікно можливостей": в ISW оцінили, чи посилить атаки Росія, поки не надійшла допомога від США

Україна отримає нову допомогу від США вже найближчим часом. Від цієї підтримки залежить, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що здатність України захищатися від російських атак і спроби наступу значною мірою залежить від військової допомоги США. Втім, багато чого залежить і від самих військових, тому триває формування різних підрозділів.

До теми США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus Україні після надання ATACMS, – ЗМІ

В ISW проаналізували, як вплине допомога США

Військова допомога від США наразі прямує до України. Аналітики ISW також зауважують, що Україна активно розвиває власний оборонно-промисловий потенціал, щоб мати змогу задовольнити потреби армії, якщо іноземна військова допомога скорочуватиметься.

Поки військова допомога від США не надійшла в Україну, Росія може скористатися можливістю досягти певного успіху на полі бою. В ISW припускають, що поки не надійшла техніка та зброя від США, російські військові можуть посилити атаки на деяких ділянках фронту. Однак російські сили навряд чи зможуть досягти успіху й скористатися "вікном можливостей".

Водночас ситуація на полі бою залежить не лише від техніки, а й від військових. Говорячи про мобілізацію, аналітики стверджують, що успіх контрнаступальних дій також залежить й від залучення нової живої сили, а не лише надходження техніки та боєприпасів від партнерів.

США готують найбільший пакет допомоги

24 квітня Джо Байден підписав довгоочікуваний законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні. Нині в США готують найбільший пакет підтримки на суму близько 6 мільярдів доларів.

Як пишуть у ЗМІ, цей пакет військової допомоги від США включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря – повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Однак у ЗМІ зазначають, що обладнання доведеться почекати, адже гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає із поточних запасів США.