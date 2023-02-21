Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023, попри ситуацію в Бахмуті: аналіз ISW

Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році, попри те, що відбувається зараз у Бахмуті. У цьому допоможе достатня та своєчасна підтримка від Заходу.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, Росія не має великих боєздатних резервів.

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Як Україна має потенціал відновити ініціативу

20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським.

Візит Байдена та його поїздки до Європи чітко свідчать про постійну підтримку Заходом України.

Українські офіційні особи продовжують реагувати на заяви щодо темпів і перспектив війни. Президент Володимир Зеленський 20 лютого заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але "не за будь-яку ціну". Наш лідер і міністр оборони Олексій Резніков також наголосили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу найближчим часом.

Заяви Зеленського та Резнікова, ймовірно, є прямою відповіддю невідомим офіційним особам оборони США, які заявили, що Сполучені Штати стурбовані здатністю України захистити Бахмут, водночас проводячи контрнаступальні операції,

– зазначили аналітики.

ISW продовжує оцінювати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою притиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх, і Зеленський, ймовірно, пом’якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб піти на обмежену риторичну поступку офіційним особам США.

"Давно було зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи побачити велику кількість українських військ в оточенні міста, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною стратегії Києва", – наголосили в ISW.

Зокрема, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що Росія має "всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, частково в Запорізькій області", підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.

Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу,

– додали аналітики.

Україна може перемогти вже у 2023 році

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна точно переможе у повномасштабній війні, яку розпочала проти неї майже рік тому Росія. Цього можливо досягти вже у 2023 році, якщо будуть забезпечені 2 важливі умови – зберігати єдність і місць зсередини та ззовні.