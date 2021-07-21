ІТ-компанію EPAM звинувачуть у легітимності окупації Криму – чому це неправда
Джерело:24 канал
Одну з провідних глобальних IT-компаній звинуватили у визнанні Криму "російським". Річ у тім, що кримські міста на їхньому сайті начебто віднесли до Росії.
Відповідні скриншоти з'явилися у соцмережах вранці 21 липня. Користувачі обурилися, що IT-компанія підтримала російську окупацію.
Тим часом Російські окупанти заявили, що хочуть покарати українських "організаторів водної блокади" Криму
"Російський" Крим на сайті EPAM
"Зраду" користувачі знайшли у розділі запитань про навчальні програми, які проводить EPAM у різних містах. У блоці запитань при виборі міста, яке розташоване у Криму, начебто випадала держава – Росія.
Відповідні скриншоти поширили у різних пабліках. При вписуванні назв Ялта, Севастополь і Сімферополь мало випадати поле "Україна", втім там нічого не з'являлося. І навпаки, якщо обрати країну – Росія, з випадаючого списку начебто можна було обрати Ялту чи Севастополь.
Відзначимо: редакція 24 каналу після появи перших повідомлень про "російський Крим" перевірила, чи відповідає це дійсності. Знайти підтвердження, що Крим віднесли до Росії не вдалося.
Український Севастополь / Скриншот 24 каналу
У соцмережах припускають, що компанія "відшліфувала" сайт, після того, як почалися обурення.
Додамо, що наразі сама IT-компанія ніяк не відреагувала на поширення такої інформації. Принаймні у їхніх соцмережах і на сайті немає жодних дописів про ситуацію з "російським Кримом".
Що відомо про EPAM
Дані з Вікіпедії
- EPAM (з англійської – Effective Programming for America) – американська ІТ-компанія, виробник замовного програмного забезпечення.
- Представлена у 25 країнах світу, зокрема і в Україні.
- Головний офіс розташований у штаті Пенсильванія у США.
- Компанія запустила EPAM SolutionsHub - бібліотеку програмних продуктів, акселераторів і OpenSource-рішень.
- Також вони виробили Open Source Contributor Index – інструмент, який оцінює внесок комерційних компаній в розвиток рішень з відкритим вихідним кодом.